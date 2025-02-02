Новый российский дрон «Мерлин-ВР» помог разгромить бункер ВСУ

Новый российский тяжелый беспилотник «Мерлин-ВР» помог уничтожить пехоту ВСУ в Херсонской области, укрывшуюся в бункере. Аппарат скорректировал удар авиационной бомбы ФАБ-1500.
«Все отлично прошло, штатно. Как положено. Как в книжке написали. Ребята сработали отлично. Молодцы ребята», — поделился разведчик с позывным Механик. Слова военного передает РИА «Новости».
Разведчики подготовили аппарат к полету, после чего беспилотник был направлен в тыл противника. Благодаря точным разведданным и эффективной координации между разведчиками и командованием армии, было принято решение о нанесении ракетно-бомбового удара.
Беспилотник не только помогал в корректировке удара, но и подтвердил уничтожение цели, обеспечив объективный контроль за операцией. На взлет и посадку «Мерлина-ВР» разведчики потратили не более трех минут.
Сообщается, что вести разведку новый аппарат может вести в любое время суток. Ему также не страшна непогода. «Мерлин-ВР» может удаляться на расстоянии до 120 километров от точки взлета и работать в течение почти десяти часов.
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