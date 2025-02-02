Рыбаки в Карелии уже четвертый день пытаются отловить форель на 30 млн рублей

В Карелии четвертые сутки продолжается массовая рыбалка на форель после того, как из садков местного рыбоводного хозяйства рыба ушла в свободное плавание. Ночью 30 января в Сортавальском районе «сбежало» 44 тонны форели на сумму около 30 млн рублей.
«44 тонны форели стоимостью 30 млн рублей сбежало из рыбного хозяйства в Карелии», — сообщил telegram-канал Mash. В ночь с 29 на 30 января произошло повреждение трех рыбных садков, где содержалась форель. Это привлекло внимание местных рыбаков, так как стоимость рыбы на розничных рынках может достигать тысячи рублей за килограмм.
На данный момент полиция занимается расследованием инцидента с повреждением садков. Такая большая потеря рыбы сильно ударило по рыбоводному хозяйству.
В социальных сетях активно обсуждаются локации, где можно поймать ушедших на свободу рыб. А некоторые пользователи стали извлекать рыбу непосредственно из садков, передает telegram-канал «Контекст».
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