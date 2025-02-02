В МВД отказались давать вознаграждение тем, кто «сдает» нелегалов

Министерство внутренних дел России не планирует вводить вознаграждение для граждан, которые сообщают о нарушениях миграционного законодательства. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой.
«Если честно, мы рассматривали этот вопрос (о вводе платы за информирование о нарушениях миграционного законодательства — прим URA.RU), дискутировали года полтора-два, но пока не находим необходимости законодательного закрепления подобного рода инициатив», — заявил Горовой. Его слова передает KP.RU.
Он отметил, что первоочередная задача работы МВД РФ заключается в своевременном реагировании на все поступающие сообщения. Также ведомство опасается, что введение финансовых стимулов может привести к злоупотреблениям и непредвиденным последствиям в обществе.
На сегодняшний день в России насчитывается свыше 600 тысяч нелегальных мигрантов. Более половины из них составляют женщины и дети. Горовой отметил, что до 30 апреля 2025 года каждый нелегальный гражданин может обратиться в соответствующие государственные органы для урегулирования своего правового статуса. После прохождения установленных процедур гражданам будут выданы документы, дающие право находиться в стране, передает РАПСИ.
В 2024 году в России одобрили законопроект о праве выдворять незаконных мигрантов из РФ. Из страны было депортировано более 80 тысяч иностранцев, нарушивших режим пребывания. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.