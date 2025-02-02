«Наведет порядок быстро, будут помахивать хвостиком»: Путин отметил положительные качества Трампа

Путин: Трамп быстро наведет порядок, и все будут у ног хозяина, махая хвостиками
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Трамп не устраивает европейские элиты, заявил Путин
Трамп не устраивает европейские элиты, заявил Путин Фото:

У президента США Дональда Трампа имеются положительные качества, которые могут способствовать быстрому наведению порядка в его стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Трамп, со своим характером и настойчивостью, наведет там порядок довольно быстро. И все они скоро окажутся у ног хозяина и будут нежно помахивать хвостиками», — заявил Путину в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что Трамп не нравится европейским элитам из-за своих взглядов на различные вопросы, включая гендерную политику.

Трамп 1 февраля сообщил о намерении ввести импортные пошлины на товары из Евросоюза, объясняя это «ужасным отношением» Брюсселя к Вашингтону. Трамп также высказывался о проблемах торгового баланса между двумя сторонами.

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У президента США Дональда Трампа имеются положительные качества, которые могут способствовать быстрому наведению порядка в его стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Трамп, со своим характером и настойчивостью, наведет там порядок довольно быстро. И все они скоро окажутся у ног хозяина и будут нежно помахивать хвостиками», — заявил Путину в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что Трамп не нравится европейским элитам из-за своих взглядов на различные вопросы, включая гендерную политику. Трамп 1 февраля сообщил о намерении ввести импортные пошлины на товары из Евросоюза, объясняя это «ужасным отношением» Брюсселя к Вашингтону. Трамп также высказывался о проблемах торгового баланса между двумя сторонами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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