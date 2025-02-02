«Наведет порядок быстро, будут помахивать хвостиком»: Путин отметил положительные качества Трампа

У президента США Дональда Трампа имеются положительные качества, которые могут способствовать быстрому наведению порядка в его стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Трамп, со своим характером и настойчивостью, наведет там порядок довольно быстро. И все они скоро окажутся у ног хозяина и будут нежно помахивать хвостиками», — заявил Путину в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что Трамп не нравится европейским элитам из-за своих взглядов на различные вопросы, включая гендерную политику.
Трамп 1 февраля сообщил о намерении ввести импортные пошлины на товары из Евросоюза, объясняя это «ужасным отношением» Брюсселя к Вашингтону. Трамп также высказывался о проблемах торгового баланса между двумя сторонами.
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