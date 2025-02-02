ВСУ попытались атаковать Крым

Силы ПВО не дали ВСУ атаковать российские регионы дронами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО РФ сбили четыре беспилотника ВСУ в разных регионах страны, один из дронов был подавлен вблизи Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дрон сбит у побережья Крыма», — заявили в оборонном ведомстве. Также два беспилотника были подавлены в Курской области и один в Белгородской. Отмечается, что аппараты были уничтожены примерно с 13:20 до 14:50 по московскому времени.
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