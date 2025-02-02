ВСУ попытались атаковать Крым

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Силы ПВО не дали ВСУ атаковать российские регионы дронами
Силы ПВО не дали ВСУ атаковать российские регионы дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО РФ сбили четыре беспилотника ВСУ в разных регионах страны, один из дронов был подавлен вблизи Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Дрон сбит у побережья Крыма», — заявили в оборонном ведомстве. Также два беспилотника были подавлены в Курской области и один в Белгородской. Отмечается, что аппараты были уничтожены примерно с 13:20 до 14:50 по московскому времени. 

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Средства ПВО РФ сбили четыре беспилотника ВСУ в разных регионах страны, один из дронов был подавлен вблизи Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Дрон сбит у побережья Крыма», — заявили в оборонном ведомстве. Также два беспилотника были подавлены в Курской области и один в Белгородской. Отмечается, что аппараты были уничтожены примерно с 13:20 до 14:50 по московскому времени. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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