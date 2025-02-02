ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины

ВС РФ поразили объекты ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные нанесли удар по военным аэродромам и объектам хранения топлива ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ поразили военные аэродромы Украины», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что удары также были направлены на объекты, где осуществляется хранение топлива украинской армии.
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