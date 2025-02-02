FT: Украина рискует лишиться боеприпасов из-за смены власти в Чехии

Возвращение к власти партии бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша чревато для Украины. По мнению Financial Times, международные усилия по закупке боеприпасов для Киева могут быть поставлены под угрозу из-за намерения партии ANO остановить закупки снарядов для ВСУ.
«Боеприпасы для Украины под угрозой из-за возвращения бывшего премьер-министра Чехии Бабиша. Оппозиционная партия [ANO] обещает прекратить закупки снарядов для Киева, если вернется к власти осенью», — отметило британское издание. Заместитель лидера ANO Карел Гавличек выступил за прекращение текущей инициативы страны, а именно закупки боеприпасов для Украины.
Благодаря нынешней чешской программе, на Украине удалось устранить дефицит боеприпасов, возникший в связи с усиленным российским наступлением в 2024 году. Хотя часть поставленных боеприпасов оказалась ненадлежащего качества и была непригодна для использования, в целом Киев остался доволен поставками.
В 2024 году в рамках инициативы удалось доставить в Киев 520 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По словам заместителя министра иностранных дел Чехии Эдуарда Гулициуса, в 2025 году планируется поставить еще 300 000 таких снарядов. Изначально в Праге было намерение отправить всего 800 000 единиц боеприпасов в 2024 году, однако из-за нехватки средств и высокой конкуренции на мировых рынках, включая конкуренцию со стороны России, полностью реализовать этот план не удалось.
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