FT: Украина рискует лишиться боеприпасов из-за смены власти в Чехии

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В Чехии беспокоятся, что Киев останется без боеприпасов
В Чехии беспокоятся, что Киев останется без боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возвращение к власти партии бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша чревато для Украины. По мнению Financial Times, международные усилия по закупке боеприпасов для Киева могут быть поставлены под угрозу из-за намерения партии ANO остановить закупки снарядов для ВСУ.

«Боеприпасы для Украины под угрозой из-за возвращения бывшего премьер-министра Чехии Бабиша. Оппозиционная партия [ANO] обещает прекратить закупки снарядов для Киева, если вернется к власти осенью», — отметило британское издание. Заместитель лидера ANO Карел Гавличек выступил за прекращение текущей инициативы страны, а именно закупки боеприпасов для Украины.

Благодаря нынешней чешской программе, на Украине удалось устранить дефицит боеприпасов, возникший в связи с усиленным российским наступлением в 2024 году. Хотя часть поставленных боеприпасов оказалась ненадлежащего качества и была непригодна для использования, в целом Киев остался доволен поставками.

В 2024 году в рамках инициативы удалось доставить в Киев 520 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По словам заместителя министра иностранных дел Чехии Эдуарда Гулициуса, в 2025 году планируется поставить еще 300 000 таких снарядов. Изначально в Праге было намерение отправить всего 800 000 единиц боеприпасов в 2024 году, однако из-за нехватки средств и высокой конкуренции на мировых рынках, включая конкуренцию со стороны России, полностью реализовать этот план не удалось.

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Возвращение к власти партии бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша чревато для Украины. По мнению  Financial Times, международные усилия по закупке боеприпасов для Киева могут быть поставлены под угрозу из-за намерения партии ANO остановить закупки снарядов для ВСУ. «Боеприпасы для Украины под угрозой из-за возвращения бывшего премьер-министра Чехии Бабиша.  Оппозиционная партия [ANO] обещает прекратить закупки снарядов для Киева, если вернется к власти осенью», — отметило британское издание. Заместитель лидера ANO Карел Гавличек выступил за прекращение текущей инициативы страны, а именно закупки боеприпасов для Украины. Благодаря нынешней чешской программе, на Украине удалось устранить дефицит боеприпасов, возникший в связи с усиленным российским наступлением в 2024 году. Хотя часть поставленных боеприпасов оказалась ненадлежащего качества и была непригодна для использования, в целом Киев остался доволен поставками. В 2024 году в рамках инициативы удалось доставить в Киев 520 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По словам заместителя министра иностранных дел Чехии Эдуарда Гулициуса, в 2025 году планируется поставить еще 300 000 таких снарядов. Изначально в Праге было намерение отправить всего 800 000 единиц боеприпасов в 2024 году, однако из-за нехватки средств и высокой конкуренции на мировых рынках, включая конкуренцию со стороны России, полностью реализовать этот план не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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