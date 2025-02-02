В Иркутской области начали подводить итоги выборов

Иркутский избирком: главой МО Олонки Боханского района стал Виталий Мухин
© Служба новостей «URA.RU»
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В Иркутской области начали оглашать результаты голосования
В Иркутской области начали оглашать результаты голосования Фото:

Виталий Мухин от партии «Единая Россия» стал главой МО Олонки Боханского района Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.

«На выборах главы МО Олонки Боханского района победил Виталий Мухин, выдвинутый „Единой Россией“. За него проголосовали 396 избирателей (62,76%)», — рассказали в региональном избиркоме. Пост опубликован в официальном telegram-канале

Явка составила 31,39%. Голосование проводилось в пяти населенных пунктах.

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Виталий Мухин от партии «Единая Россия» стал главой МО Олонки Боханского района Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии. «На выборах главы МО Олонки Боханского района победил Виталий Мухин, выдвинутый „Единой Россией“. За него проголосовали 396 избирателей (62,76%)», — рассказали в региональном избиркоме. Пост опубликован в официальном telegram-канале.  Явка составила 31,39%. Голосование проводилось в пяти населенных пунктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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