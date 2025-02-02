В Иркутской области начали подводить итоги выборов

В Иркутской области начали оглашать результаты голосования
Виталий Мухин от партии «Единая Россия» стал главой МО Олонки Боханского района Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.
«На выборах главы МО Олонки Боханского района победил Виталий Мухин, выдвинутый „Единой Россией“. За него проголосовали 396 избирателей (62,76%)», — рассказали в региональном избиркоме. Пост опубликован в официальном telegram-канале.
Явка составила 31,39%. Голосование проводилось в пяти населенных пунктах.
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