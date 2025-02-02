На Сахалине продолжаются сильные метели. Как сообщают telegram-каналы, снег пробивается даже в квартиры, выдавливая стекла из окон.
«Сильные снегопады на Сахалине прошли в конце января — в городах и селах появились двухметровые сугробы, дороги завалило», — передает telegram-канал Baza. При этом высота снежных сугробов достигает окон квартир. Стекла не выдерживают напора снега.
Учеников школ уже перевели на дистанционную форму обучения. Местные власти пообещали помочь пострадавшим жителям.
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