На Сахалине снег стал «выселять» людей. Фото

У жителей Сахалина снег выбивает окна и проникает в квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Сахалин завалило снегом
Сахалин завалило снегом Фото:

На Сахалине продолжаются сильные метели. Как сообщают telegram-каналы, снег пробивается даже в квартиры, выдавливая стекла из окон.

«Сильные снегопады на Сахалине прошли в конце января — в городах и селах появились двухметровые сугробы, дороги завалило», — передает telegram-канал Baza. При этом высота снежных сугробов достигает окон квартир. Стекла не выдерживают напора снега.

Учеников школ уже перевели на дистанционную форму обучения. Местные власти пообещали помочь пострадавшим жителям.

Вот так выглядит квартира, в которую проник снег
Вот так выглядит квартира, в которую проник снег
Фото:

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На Сахалине продолжаются сильные метели. Как сообщают telegram-каналы, снег пробивается даже в квартиры, выдавливая стекла из окон. «Сильные снегопады на Сахалине прошли в конце января — в городах и селах появились двухметровые сугробы, дороги завалило», — передает telegram-канал Baza. При этом высота снежных сугробов достигает окон квартир. Стекла не выдерживают напора снега. Учеников школ уже перевели на дистанционную форму обучения. Местные власти пообещали помочь пострадавшим жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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