ФСБ рассекретила особо важные документы о Сталинградской битве

ФСБ опубликовала рассекреченные документы, касающиеся Сталинградской битвы, которые передавались военному руководству СССР. Эти материалы освещают военную обстановку того времени. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ.
«В день 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве УФСБ России по Волгоградской области рассекретило архивные материалы, которые проливают свет на особо важные данные, передававшиеся военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942-1943 годов», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что материалы раскрывают характеристику военной обстановки и деятельность контрразведки того периода.
Собранные сведения о немецких войсках и их наступательных операциях сыграли ключевую роль в выявлении уязвимых мест противника во время его окружения, что, в свою очередь, значительно способствовало общей победе над фашизмом. Эти отчеты отправлялись высокопоставленным руководителям, включая генералов и представителей НКВД, заключили в ФСБ.
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