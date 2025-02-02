ФСБ рассекретила особо важные документы о Сталинградской битве

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Документы сообщали о военной обстановке того периода
Документы сообщали о военной обстановке того периода Фото:

ФСБ опубликовала рассекреченные документы, касающиеся Сталинградской битвы, которые передавались военному руководству СССР. Эти материалы освещают военную обстановку того времени. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ.

«В день 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве УФСБ России по Волгоградской области рассекретило архивные материалы, которые проливают свет на особо важные данные, передававшиеся военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942-1943 годов», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что материалы раскрывают характеристику военной обстановки и деятельность контрразведки того периода.

Собранные сведения о немецких войсках и их наступательных операциях сыграли ключевую роль в выявлении уязвимых мест противника во время его окружения, что, в свою очередь, значительно способствовало общей победе над фашизмом. Эти отчеты отправлялись высокопоставленным руководителям, включая генералов и представителей НКВД, заключили в ФСБ.

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ФСБ опубликовала рассекреченные документы, касающиеся Сталинградской битвы, которые передавались военному руководству СССР. Эти материалы освещают военную обстановку того времени. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. «В день 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве УФСБ России по Волгоградской области рассекретило архивные материалы, которые проливают свет на особо важные данные, передававшиеся военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942-1943 годов», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что материалы раскрывают характеристику военной обстановки и деятельность контрразведки того периода. Собранные сведения о немецких войсках и их наступательных операциях сыграли ключевую роль в выявлении уязвимых мест противника во время его окружения, что, в свою очередь, значительно способствовало общей победе над фашизмом. Эти отчеты отправлялись высокопоставленным руководителям, включая генералов и представителей НКВД, заключили в ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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