На выборах в скандальном районе Иркутской области поставлен рекорд

В Тангуе в Иркутской области самая высокая явка на выборах мэра Братского района
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В Иркутской области в Братском районе проходят досрочные выборы мэра
В Иркутской области в Братском районе проходят досрочные выборы мэра Фото:

В ходе досрочных выборов мэра Братского района Иркутской области самая высокая явка избирателей была зафиксирована в населенном пункте Тангуй. Как сообщает информационное агентство «Байкал24», в этом населенном пункте проголосовало 32% избирателей.

«Самую высокую явку на выборах мэра Братского района зафиксировали в Тангуе — 32% избирателей», — сообщило информационное агентство. Отмечается, к 15:00 общее количество проголосовавших в Братском районе составило 6645 человек, что равно 16,99% от общего числа избирателей.

Сегодня, 2 февраля, начались досрочные выборы мэра в самом скандальном районе Иркутской области. За пост главы в Братском районе борются два единоросса. Голосование продлится с восьми утра до 20 часов. 

На место мэра претендуют два члена «Единой России»: официально от партии выдвинут мэр города Вихоревки Николай Дружинин и в качестве самовыдвиженца баллотируется экс-спикер гордумы Братска Лариса Павлова. Также на пост главы Братского района претендуют Ольга Башкова (ЛДПР), Алексей Баловнев (КПРФ), Сергей Павлов.

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В ходе досрочных выборов мэра Братского района Иркутской области самая высокая явка избирателей была зафиксирована в населенном пункте Тангуй. Как сообщает информационное агентство «Байкал24», в этом населенном пункте проголосовало 32% избирателей. «Самую высокую явку на выборах мэра Братского района зафиксировали в Тангуе — 32% избирателей», — сообщило информационное агентство. Отмечается, к 15:00 общее количество проголосовавших в Братском районе составило 6645 человек, что равно 16,99% от общего числа избирателей. Сегодня, 2 февраля, начались досрочные выборы мэра в самом скандальном районе Иркутской области. За пост главы в Братском районе борются два единоросса. Голосование продлится с восьми утра до 20 часов.  На место мэра претендуют два члена «Единой России»: официально от партии выдвинут мэр города Вихоревки Николай Дружинин и в качестве самовыдвиженца баллотируется экс-спикер гордумы Братска Лариса Павлова. Также на пост главы Братского района претендуют Ольга Башкова (ЛДПР), Алексей Баловнев (КПРФ), Сергей Павлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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