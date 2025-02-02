На выборах в скандальном районе Иркутской области поставлен рекорд

В ходе досрочных выборов мэра Братского района Иркутской области самая высокая явка избирателей была зафиксирована в населенном пункте Тангуй. Как сообщает информационное агентство «Байкал24», в этом населенном пункте проголосовало 32% избирателей.
«Самую высокую явку на выборах мэра Братского района зафиксировали в Тангуе — 32% избирателей», — сообщило информационное агентство. Отмечается, к 15:00 общее количество проголосовавших в Братском районе составило 6645 человек, что равно 16,99% от общего числа избирателей.
Сегодня, 2 февраля, начались досрочные выборы мэра в самом скандальном районе Иркутской области. За пост главы в Братском районе борются два единоросса. Голосование продлится с восьми утра до 20 часов.
На место мэра претендуют два члена «Единой России»: официально от партии выдвинут мэр города Вихоревки Николай Дружинин и в качестве самовыдвиженца баллотируется экс-спикер гордумы Братска Лариса Павлова. Также на пост главы Братского района претендуют Ольга Башкова (ЛДПР), Алексей Баловнев (КПРФ), Сергей Павлов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.