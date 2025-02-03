Пермякам рассказали о правильном питании в феврале

Региональное управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало жителям региона, как правильно питаться в феврале. Ведомство советует, помимо овощей и фруктов, почаще пить соки, смузи и ягодные напитки. В целом правильный рацион питания поможет поддержать силы, укрепить иммунитет и не позволит заболеть.
«Пейте соки, чаи, смузи, настойки. Для приготовления полезных и вкусных снадобий используйте шиповник, облепиху, рябину, смородину. А также экспериментируйте с фруктами и ягодами, — употребляйте хурму, киви, цитрусовые. Кроме того, отличным источником витамина С являются брокколи, квашенная капуста, запеченный картофель и красный перец», — говорится на сайте ведомства.
Помимо витамина С, в февральском рационе большую роль играют продукты, богатые витамином А. Чтобы пополнить свои витаминные запасы, нужно употреблять молочные продукты, говяжью печень, яйца, рыбу, морковь, тыкву, шпинат, батат, томаты, перец, бобовые и орехи. Все эти продукты занимают лидирующие позиции по содержанию витамина.
В конце зимы организму также необходимы витамины группы В. Они участвуют в метаболических процессах и образовании энергии. Другими словами, поддерживают наш организм в рабочем состоянии каждый день. Эти витамины помогают иммунной и нервной системам, сердцу, поддерживают тонус мышц. Чтобы с уровнем витаминов группы В был порядок, в рационе должны присутствовать нежирное мясо, печень, рыба, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, рис, яйца, гранат.
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