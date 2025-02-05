США выведут войска из проблемного региона

Министерство обороны США начало разрабатывать планы по полному выводу американских войск из Сирии. Об этом сообщили представители ведомства. Решение о начале подготовки к выводу войск было вызвано выраженной заинтересованностью президента Дональда Трампа в этом вопросе.
«Президент Дональд Трамп и приближенные к нему чиновники недавно выразили заинтересованность в выводе американских войск из Сирии, что побудило чиновников Пентагона начать разработку планов полного вывода войск через 30, 60 или 90 дней», — отметили в Министерстве обороны в разговоре с NBC News. Уточняется, что новоназначенный советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц, провел встречу в штаб-квартире Центрального командования США, расположенной в Тампе, штат Флорида. В ходе своего пребывания он обсуждал текущую ситуацию на Ближнем Востоке с ведущими военными руководителями Соединенных Штатов.
Официальный представитель Белого дома прокомментировал, что вопрос о возможном уменьшении числа военнослужащих США в Сирии не обсуждался на брифинге и не являлся целью поездки Уолтца. Он также добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно посетил Белый дом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.