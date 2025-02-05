Для родителей с детьми сервис такси повышает тарифы
В городе Березники (Пермский край) стоимость поездки на такси «Яндекс Go» с детским креслом в пять раз выше обычного тарифа. Об этом рассказали местные жители в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«От точки А в точку Б стоит доехать 95 рублей по тарифу „эконом“. С детским креслом стоимость поездки по этому же маршруту увеличивается до 542 рублей», — сообщил местный житель.
URA.RU проверило стоимость тарифов в Перми. Поездка с детским креслом оказалась всего на 20 рублей дороже. Агентство направило запрос в пресс-службу сервиса «Яндекс Go». Ответ на него ожидается.
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