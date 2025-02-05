05 февраля 2025

Такси в Пермском крае увеличивает цены для пассажиров с детьми в пять раз. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Для родителей с детьми сервис такси повышает тарифы
Для родителей с детьми сервис такси повышает тарифы Фото:

В городе Березники (Пермский край) стоимость поездки на такси «Яндекс Go» с детским креслом в пять раз выше обычного тарифа. Об этом рассказали местные жители в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«От точки А в точку Б стоит доехать 95 рублей по тарифу „эконом“. С детским креслом стоимость поездки по этому же маршруту увеличивается до 542 рублей», — сообщил местный житель.

URA.RU проверило стоимость тарифов в Перми. Поездка с детским креслом оказалась всего на 20 рублей дороже. Агентство направило запрос в пресс-службу сервиса «Яндекс Go». Ответ на него ожидается.

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В городе Березники (Пермский край) стоимость поездки на такси «Яндекс Go» с детским креслом в пять раз выше обычного тарифа. Об этом рассказали местные жители в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «От точки А в точку Б стоит доехать 95 рублей по тарифу „эконом“. С детским креслом стоимость поездки по этому же маршруту увеличивается до 542 рублей», — сообщил местный житель. URA.RU проверило стоимость тарифов в Перми. Поездка с детским креслом оказалась всего на 20 рублей дороже. Агентство направило запрос в пресс-службу сервиса «Яндекс Go». Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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