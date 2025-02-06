Чаще всего горожане проверяли авто марки BMW Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинской области в 2024 году число запросов на проверку премиальных автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей и возрастом до трех лет выросло на треть. Чаще всего горожане проверяют авто марки BMW, сообщили в пресс-службе «Автотека».

«В 2024 году по сравнению с 2023 годом в Челябинской области количество запросов на проверку премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет увеличилось на 33,7%. Лидером по числу проверок среди марок стала BMW», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, на втором месте по числу запросов оказался Mercedes-Benz, а на третьем — Lexus. Также в топ-5 брендов вошли Audi и Porsche.

Как отметил управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин, челябинцы стали тщательнее проверять премиальные автомобили с пробегом. Особенно это касается дорогих немецких брендов, которые сегодня составляют 22% всех проверок на платформе.

Топ-5 моделей премиум-авто возрастом до 3 лет по динамике числа запросов на проверку истории в регионе пресс-служба «Автотеки»