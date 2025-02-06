К выходным в Челябинск вернутся нулевые температуры

В Челябинск возвращается аномально теплая погода
К концу недели столбик термометра в Челябинске поднимется до нуля. Об этом говорится в прогнозе «Гисметео».
«Если в субботу, 8 февраля, дневная температура прогнозируется до -5 градусов, то уже к воскресенью она поднимется до нуля. Потепление будет сопровождаться ясной и солнечной погодой», — отмечают метеорологи на сайте «Гисметео».
Подобная температурная аномалия в разгар зимы уже наблюдалась в Челябинске после новогодних праздников. Синоптики отмечали, что такая погода на 12-14 градусов превышала климатическую норму.
Челябинцев ожидают очередные температурные качели
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