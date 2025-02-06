06 февраля 2025

К выходным в Челябинск вернутся нулевые температуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинск возвращается аномально теплая погода
В Челябинск возвращается аномально теплая погода Фото:

К концу недели столбик термометра в Челябинске поднимется до нуля. Об этом говорится в прогнозе «Гисметео».

«Если в субботу, 8 февраля, дневная температура прогнозируется до -5 градусов, то уже к воскресенью она поднимется до нуля. Потепление будет сопровождаться ясной и солнечной погодой», — отмечают метеорологи на сайте «Гисметео».

Подобная температурная аномалия в разгар зимы уже наблюдалась в Челябинске после новогодних праздников. Синоптики отмечали, что такая погода на 12-14 градусов превышала климатическую норму.

Челябинцев ожидают очередные температурные качели
Челябинцев ожидают очередные температурные качели
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К концу недели столбик термометра в Челябинске поднимется до нуля. Об этом говорится в прогнозе «Гисметео». «Если в субботу, 8 февраля, дневная температура прогнозируется до -5 градусов, то уже к воскресенью она поднимется до нуля. Потепление будет сопровождаться ясной и солнечной погодой», — отмечают метеорологи на сайте «Гисметео». Подобная температурная аномалия в разгар зимы уже наблюдалась в Челябинске после новогодних праздников. Синоптики отмечали, что такая погода на 12-14 градусов превышала климатическую норму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...