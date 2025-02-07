Российские пограничники задержали подростка-беглеца на русско-финской границе

В Выборгском районе Ленобласти после пересечения границы 31 января российские пограничники задержали несовершеннолетнего молодого человека, незаконно пересекшего границу. Подросток из семьи донбасских беженцев, проживающих в Финляндии, пришел в Россию через лес. Об инциденте сообщает погранслужба Юго-Восточной Финляндии.
«Этот человек был арестован российскими властями. Пограничная служба начала предварительное расследование по факту пересечения государственной границы», — пишет «47news» по сообщению погранслужбы Юго-Восточной Финляндии. Событие произошло неподалеку от финского города Иматра.
Финские власти выразили обеспокоенность по поводу произошедшего. Лейтенант Матти Рантанен подтвердил, что задержанным оказался подросток, и его родители были оповещены о ситуации. В связи с возрастом нарушителя, финские пограничные службы ограничили распространение информации и отказались от дальнейших комментариев. В случае, если решение инцидента не будет найдено на уровне пограничных служб, к процессу привлекут Министерство иностранных дел Финляндии.
Иматра, город на границе с Россией, имеет богатую историю связей с российским городом Светогорск. Происшествия на границе не редкость для этого региона, где, например, в январе полиция спасла заблудившегося пенсионера. Также известны случаи, когда местные жители сталкиваются с дикими животными, пришедшими из России. Это не первый случай, когда финские подростки становятся участниками инцидентов на границе. В сентябре группа школьников из Савонлинны ненадолго пересекла границу во время экскурсии, что также вызвало расследование со стороны финских пограничников. Однако в том случае решено было не штрафовать родителей нарушителей.
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