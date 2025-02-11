«Приставил пистолет к голове»: бросившая искалеченного бойца СВО свердловчанка объяснилась

Жена парализованного бойца СВО объяснила развод побоями

11 февраля 2025 в 21:08 Размер текста - 17 +

Александр получил тяжелую травму головы Фото: Илья Московец © URA.RU После публикации на URA.RU истории свердловского участника спецоперации РФ на Украине Александра Волкова о том, что супруга Вера бросила его, когда он восстанавливался после жуткого ранения, женщина столкнулась с волной критики. Агентству удалось с ней связаться, и она заявила: бывший муж оговаривает ее. По словам Веры, причиной разрыва стали постоянные побои, которые она терпела от Волкова, а не его тяжелое состояние. Про солдата Волкова URA.RU рассказало 2 февраля. Тяжелую минно-взрывную травму он получил 22 июля 2023-го. Тогда его экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко Александра не приняли из-за тяжелого состояния. И военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям. Вера ушла от Александра, как только он вышел из двухнедельной комы. Сейчас Волков проходит курс реабилитации в екатеринбургской клинике и мечтает сводить сына в первый класс. «Была страшная и непростительная ситуация, которая надолго осталась в памяти. Я держала на руках нашего трехмесячного ребенка, когда он [Александр] неожиданно вытащил пневматический пистолет и приставил его к моей голове. Наш сын Тимофей, которому тогда был всего два с половиной года, испуганно подбежал и закричал: „Папа, не трогай, пожалуйста, маму!“ Но Саша просто оттолкнул его, а Тимофей не удержался на ногах и ударился головой о печку», — вспомнила Вера. Новость по теме «Он мне такой не нужен»: жена ушла от искалеченного свердловского бойца СВО. Видео Она утверждает, что жила в постоянном страхе. «Проблемы Александра с алкоголем, агрессия стали нормой. Один раз ситуация зашла так далеко, что я вызвала участкового, но, когда полиция приехала, его не оказалось дома, и разговор так и не состоялся. Я терпела, однако ситуация стала невыносимой. Когда он ушел на СВО, я решилась развестись и начать новую жизнь», — рассказала она. По словам Веры, квартира, где проживала пара, была куплена частично на средства родственников жены и маткапитал. После развода женщина отказалась от алиментов на детей, договорившись, что Александр перепишет свою долю в их пользу. Благодаря этому удалось разрешить имущественный вопрос, хотя отношения между бывшими супругами остаются сложными. Вера считает, что причиной обиды Александра стало ее счастье в новом браке, а не сам развод с ней. На момент публикации получить комментарий Александра по заявлениям жены не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на URA.RU истории свердловского участника спецоперации РФ на Украине Александра Волкова о том, что супруга Вера бросила его, когда он восстанавливался после жуткого ранения, женщина столкнулась с волной критики. Агентству удалось с ней связаться, и она заявила: бывший муж оговаривает ее. По словам Веры, причиной разрыва стали постоянные побои, которые она терпела от Волкова, а не его тяжелое состояние. Про солдата Волкова URA.RU рассказало 2 февраля. Тяжелую минно-взрывную травму он получил 22 июля 2023-го. Тогда его экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко Александра не приняли из-за тяжелого состояния. И военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям. Вера ушла от Александра, как только он вышел из двухнедельной комы. Сейчас Волков проходит курс реабилитации в екатеринбургской клинике и мечтает сводить сына в первый класс. «Была страшная и непростительная ситуация, которая надолго осталась в памяти. Я держала на руках нашего трехмесячного ребенка, когда он [Александр] неожиданно вытащил пневматический пистолет и приставил его к моей голове. Наш сын Тимофей, которому тогда был всего два с половиной года, испуганно подбежал и закричал: „Папа, не трогай, пожалуйста, маму!“ Но Саша просто оттолкнул его, а Тимофей не удержался на ногах и ударился головой о печку», — вспомнила Вера. Она утверждает, что жила в постоянном страхе. «Проблемы Александра с алкоголем, агрессия стали нормой. Один раз ситуация зашла так далеко, что я вызвала участкового, но, когда полиция приехала, его не оказалось дома, и разговор так и не состоялся. Я терпела, однако ситуация стала невыносимой. Когда он ушел на СВО, я решилась развестись и начать новую жизнь», — рассказала она. По словам Веры, квартира, где проживала пара, была куплена частично на средства родственников жены и маткапитал. После развода женщина отказалась от алиментов на детей, договорившись, что Александр перепишет свою долю в их пользу. Благодаря этому удалось разрешить имущественный вопрос, хотя отношения между бывшими супругами остаются сложными. Вера считает, что причиной обиды Александра стало ее счастье в новом браке, а не сам развод с ней. На момент публикации получить комментарий Александра по заявлениям жены не удалось.