Задержанного за взятку племянника знаменитого челябинского хоккеиста Макарова оставили на свободе

Директор хоккейной школы в Челябинске Макаров отправлен под подписку о невыезде

12 февраля 2025 в 10:14 Размер текста - 17 +

Павла Макарова отправили под подписку о невыезде Фото: Официальный сайт МБУ ДО СШОР им. С. Макарова г. Челябинска/https://hsh-smakarova.edusite.ru/ Племянник знаменитого челябинского хоккеиста Сергея Макарова, Павел, задержанный за получение взятки клюшками, отправлен под подписку о невыезде. По словам источника URA.RU, решение принял следователь, не став отправлять бумаги в суд. «Следователь, в производстве которого находится дело Макарова, принял решение отправить его под подписку о невыезде. На директора был возложен ряд ограничений. В случае их нарушения — меру пресечения ужесточат», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Макарова обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Предварительно, директор хоккейной школы получил взятку в виде клюшек от представителя одного из игроков. За это он подготовил и выдал документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Полученные же клюшки Макаров продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР пришли за Макаровым 11 февраля. Судя по оперативной съемке, гостей топ-менеджер совсем не ждал: встретил силовиков с голым торсом. Ему сразу объяснили, в чем его подозревают. После в его доме и по месту работы прошли обыски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Племянник знаменитого челябинского хоккеиста Сергея Макарова, Павел, задержанный за получение взятки клюшками, отправлен под подписку о невыезде. По словам источника URA.RU, решение принял следователь, не став отправлять бумаги в суд. «Следователь, в производстве которого находится дело Макарова, принял решение отправить его под подписку о невыезде. На директора был возложен ряд ограничений. В случае их нарушения — меру пресечения ужесточат», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Макарова обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Предварительно, директор хоккейной школы получил взятку в виде клюшек от представителя одного из игроков. За это он подготовил и выдал документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Полученные же клюшки Макаров продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР пришли за Макаровым 11 февраля. Судя по оперативной съемке, гостей топ-менеджер совсем не ждал: встретил силовиков с голым торсом. Ему сразу объяснили, в чем его подозревают. После в его доме и по месту работы прошли обыски.