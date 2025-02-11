В Челябинске 58-летний водитель маршрутного автобуса №30 обматерил пожилую пассажирку. Об этом сообщили очевидцы. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Полицейские Челябинска оперативно установили водителя маршрутного такси, допустившего оскорбления в адрес пассажирки. Он доставлен в отдел полиции», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент произошел в маршрутном автобусе №30. Пенсионерка начала просить помощи у пассажиров, когда маршрутчик вышел из кабины, чтобы избить ее. Произошедшее сняли на камеру очевидцы.
Женщина в салоне расплатилась банковской картой. Но терминал выдал ошибку. Пенсионерка показала банковский счет, согласно которому у нее платеж прошел. Пассажирка и маршрутчик стали оскорблять друг друга и у водителя сдали нервы.
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