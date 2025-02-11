11 февраля 2025

В Челябинске маршрутчик обматерил пенсионерку и обещал ее избить. Видео

Водитель маршрутного автобуса обматерил пожилую женщину в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина расплатилось картой, но у водителя платеж не прошел
Женщина расплатилось картой, но у водителя платеж не прошел Фото:

В Челябинске 58-летний водитель маршрутного автобуса №30 обматерил пожилую пассажирку. Об этом сообщили очевидцы. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Полицейские Челябинска оперативно установили водителя маршрутного такси, допустившего оскорбления в адрес пассажирки. Он доставлен в отдел полиции», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Инцидент произошел в маршрутном автобусе №30. Пенсионерка начала просить помощи у пассажиров, когда маршрутчик вышел из кабины, чтобы избить ее. Произошедшее сняли на камеру очевидцы.

Женщина в салоне расплатилась банковской картой. Но терминал выдал ошибку. Пенсионерка показала банковский счет, согласно которому у нее платеж прошел. Пассажирка и маршрутчик стали оскорблять друг друга и у водителя сдали нервы.

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В Челябинске 58-летний водитель маршрутного автобуса №30 обматерил пожилую пассажирку. Об этом сообщили очевидцы. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Полицейские Челябинска оперативно установили водителя маршрутного такси, допустившего оскорбления в адрес пассажирки. Он доставлен в отдел полиции», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел в маршрутном автобусе №30. Пенсионерка начала просить помощи у пассажиров, когда маршрутчик вышел из кабины, чтобы избить ее. Произошедшее сняли на камеру очевидцы. Женщина в салоне расплатилась банковской картой. Но терминал выдал ошибку. Пенсионерка показала банковский счет, согласно которому у нее платеж прошел. Пассажирка и маршрутчик стали оскорблять друг друга и у водителя сдали нервы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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