Песков ответил URA.RU на вопрос об угрозах Нетаньяху уничтожить ХАМАС

Песков: Россия надеется, что Израиль и ХАМАС сдержат слово
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В Кремле ответили на вопрос об угрозах Нетаньяху уничтожить ХАМАС
В Кремле ответили на вопрос об угрозах Нетаньяху уничтожить ХАМАС Фото:

В России надеются, что Израиль и ХАМАС будут выполнять свои обязательства в рамках мирного соглашения и не допустят возобновления боевых действий. В Кремле за ситуацией внимательно следят, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«[За ситуацией] следим, безусловно. Мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, и что люди будут отпущены», — сказал Песков.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал возобновить боевые действия, если ХАМАС не вернет заложников до полудня 15 февраля. Договоренности о прекращении огня будут аннулированы, и Израиль начнет боевые действия вплоть до полного разгрома ХАМАС.

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В России надеются, что Израиль и ХАМАС будут выполнять свои обязательства в рамках мирного соглашения и не допустят возобновления боевых действий. В Кремле за ситуацией внимательно следят, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[За ситуацией] следим, безусловно. Мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, и что люди будут отпущены», — сказал Песков. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал возобновить боевые действия, если ХАМАС не вернет заложников до полудня 15 февраля. Договоренности о прекращении огня будут аннулированы, и Израиль начнет боевые действия вплоть до полного разгрома ХАМАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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