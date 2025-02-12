Песков ответил URA.RU на вопрос об угрозах Нетаньяху уничтожить ХАМАС

В России надеются, что Израиль и ХАМАС будут выполнять свои обязательства в рамках мирного соглашения и не допустят возобновления боевых действий. В Кремле за ситуацией внимательно следят, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«[За ситуацией] следим, безусловно. Мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, и что люди будут отпущены», — сказал Песков.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал возобновить боевые действия, если ХАМАС не вернет заложников до полудня 15 февраля. Договоренности о прекращении огня будут аннулированы, и Израиль начнет боевые действия вплоть до полного разгрома ХАМАС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.