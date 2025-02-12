США пытаются взыскать с Украины репарации за помощь, оказанную украинскому правительству, сообщил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, действия Вашингтона направлены на получение доступа к редкоземельным металлам, которыми богата Украина.
«США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов», — сказал Смирнов. Его слова передает РИА Новости.
Кроме того, Смирнов выразил мнение, что Украина должна компенсировать России ущерб, который, по его словам, был нанесен Крыму из-за «безумной политики», проводимой украинскими властями с 2014 года. Он утверждает, что приоритетом должно стать возмещение ущерба России, а не удовлетворение требований США.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина обязана обеспечить защиту американских инвестиций, учитывая возможность того, что страна «может стать частью России». Трамп указал на то, что США инвестировали в Украину от 300 до 350 миллиардов долларов и ожидают возврата вложенных средств. В качестве условия Трамп выдвинул требование предоставить США доступ к украинским запасам редкоземельных металлов.
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