Мэр Александровска отправила подчиненных к своему недругу, оставшемуся без работы

Директор гимназии в Александровске (МБОУ «Гимназия») Пермского края, депутат местной думы Марина Зимина, находящаяся в конфликте с мэром Ольгой Лавровой, в среду, 12 февраля, покинула свой пост. В последний рабочий день в должности руководителя образовательного учреждения к ней в гимназию пришли несколько сотрудников горадминистрации. Об этом Зимина рассказала URA.RU, пояснив, что чиновники «заявились к ней лично» для того, чтобы вручить трудовую книжку.
«В числе тех, кто явился ко мне на работу, чтобы удостовериться в том, что я ушла со своего поста, оказался советник главы Александровска по вопросам безопасности Александр Габов. Ну, ни для кого не секрет, что Лаврова ко мне испытывает особые чувства», — рассказала Зимина корреспонденту агентства.
URA.RU рассказывало, что результатом давнего конфликта, который возник между Лавровой и Зиминой, стало отстранение последней от руководящей должности. Прокуратура города нашла в работе директора гимназии нарушения, а мэрия Александровска не стала продлевать с ней трудовой договор. Исполнять обязанности руководителя МБОУ «Гимназия», по словам Зиминой, поручено директору школы №6 Вере Дементьевой.
В беседе с корреспондентом агентства депутат заявила, что намерена подать на имя Дементьевой заявление на трудоустройство и продолжить работу в гимназии в статусе педагога. Также она рассчитывает оспорить свое отстранение от руководящей должности в суде. Рассмотрение заявления Зиминой состоится в горсуде Александровска 25 февраля.
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