12 февраля 2025

В Челябинске бизнесмена наказали за нелегальную торговлю шаурмой

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец поплатился за нелегальную торговлю шаурмой и шашлыком
Челябинец поплатился за нелегальную торговлю шаурмой и шашлыком Фото:

В Советском районе Челябинска бизнесмена наказали за нелегальную торговлю шаурмой и другими блюдами стритфуда. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель торговал без оформления ветеринарных документов.

«Служба объявила индивидуальному предпринимателю в Советском районе предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Хозяйствующий субъект торговал шаурмой, кебабом и шашлыком без регистрации в информсистеме „ВетИС“. На продукцию животного происхождения бизнесмен не оформлял ветеринарные сопроводительные документы в компоненте „Меркурий“», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Нарушения поставили под сомнение ветеринарно-санитарную безопасность и прослеживаемость продукции. Если этого нет, бизнесу грозят штрафы и другие взыскания. Россельхознадзор продолжит следить за соблюдением установленных норм среди всех участников рынка.

Активные проверки служба начала в 2024 году. Практика показала, что значительная часть предприятий общепита в Челябинской области до сих пор не зарегистрированы в соответствующих информационных системах. С начала 2025 года Россельхознадзор выдал предпринимателям более 50 предостережений.

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В Советском районе Челябинска бизнесмена наказали за нелегальную торговлю шаурмой и другими блюдами стритфуда. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель торговал без оформления ветеринарных документов. «Служба объявила индивидуальному предпринимателю в Советском районе предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Хозяйствующий субъект торговал шаурмой, кебабом и шашлыком без регистрации в информсистеме „ВетИС“. На продукцию животного происхождения бизнесмен не оформлял ветеринарные сопроводительные документы в компоненте „Меркурий“», — уточнили URA.RU в ведомстве. Нарушения поставили под сомнение ветеринарно-санитарную безопасность и прослеживаемость продукции. Если этого нет, бизнесу грозят штрафы и другие взыскания. Россельхознадзор продолжит следить за соблюдением установленных норм среди всех участников рынка. Активные проверки служба начала в 2024 году. Практика показала, что значительная часть предприятий общепита в Челябинской области до сих пор не зарегистрированы в соответствующих информационных системах. С начала 2025 года Россельхознадзор выдал предпринимателям более 50 предостережений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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