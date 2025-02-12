В Челябинске бизнесмена наказали за нелегальную торговлю шаурмой

В Советском районе Челябинска бизнесмена наказали за нелегальную торговлю шаурмой и другими блюдами стритфуда. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель торговал без оформления ветеринарных документов.
«Служба объявила индивидуальному предпринимателю в Советском районе предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Хозяйствующий субъект торговал шаурмой, кебабом и шашлыком без регистрации в информсистеме „ВетИС“. На продукцию животного происхождения бизнесмен не оформлял ветеринарные сопроводительные документы в компоненте „Меркурий“», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Нарушения поставили под сомнение ветеринарно-санитарную безопасность и прослеживаемость продукции. Если этого нет, бизнесу грозят штрафы и другие взыскания. Россельхознадзор продолжит следить за соблюдением установленных норм среди всех участников рынка.
Активные проверки служба начала в 2024 году. Практика показала, что значительная часть предприятий общепита в Челябинской области до сих пор не зарегистрированы в соответствующих информационных системах. С начала 2025 года Россельхознадзор выдал предпринимателям более 50 предостережений.
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