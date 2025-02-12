ФСБ пресекла работу экстремистской ячейки АУЕ* в колонии ХМАО

В ХМАО силами сотрудников ФСБ по Тюменской области и ФСИН была пресечена деятельность ячейки АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) в исправительном учреждении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО.
«Двое осужденных пропагандировали правила и традиции криминальной субкультуры. Целью данных лиц являлось отрицание законопослушного поведения, общепринятых моральных принципов и правил, пополнение рядов криминального сообщества, а также распространение негативного отношения к представителям институтов власти, в первую очередь к сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на период от двух до шести лет.
*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте выявлена преступная группировка, организованная полицейскими, которая занималась рэкетом. Они получали деньги от наркоманов за непривлечение их к уголовной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!