12 февраля 2025

ФСБ пресекла работу экстремистской ячейки АУЕ* в колонии ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ пресекла работу экстремистской ячейки в колонии ХМАО
ФСБ пресекла работу экстремистской ячейки в колонии ХМАО Фото:

В ХМАО силами сотрудников ФСБ по Тюменской области и ФСИН была пресечена деятельность ячейки АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) в исправительном учреждении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО.

«Двое осужденных пропагандировали правила и традиции криминальной субкультуры. Целью данных лиц являлось отрицание законопослушного поведения, общепринятых моральных принципов и правил, пополнение рядов криминального сообщества, а также распространение негативного отношения к представителям институтов власти, в первую очередь к сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на период от двух до шести лет.

*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте выявлена преступная группировка, организованная полицейскими, которая занималась рэкетом. Они получали деньги от наркоманов за непривлечение их к уголовной ответственности.

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В ХМАО силами сотрудников ФСБ по Тюменской области и ФСИН была пресечена деятельность ячейки АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) в исправительном учреждении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО. «Двое осужденных пропагандировали правила и традиции криминальной субкультуры. Целью данных лиц являлось отрицание законопослушного поведения, общепринятых моральных принципов и правил, пополнение рядов криминального сообщества, а также распространение негативного отношения к представителям институтов власти, в первую очередь к сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на период от двух до шести лет. *движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте выявлена преступная группировка, организованная полицейскими, которая занималась рэкетом. Они получали деньги от наркоманов за непривлечение их к уголовной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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