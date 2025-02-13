13 февраля 2025

Губернатор ХМАО Кухарук перехватил инициативу у оппозиции, грозящей социальным взрывом из-за роста тарифов

Кухарук поручил замам разобраться с ростом тарифов в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава региона поручил замам разобраться в проблеме взрывного роста тарифов после поправок против майнеров криптовалюты
Глава региона поручил замам разобраться в проблеме взрывного роста тарифов после поправок против майнеров криптовалюты Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук перехватил инициативу у оппозиции, пытающейся разжечь социальный взрыв из-за роста тарифов. Повышение произошло из-за поправок в федеральном законодательстве и ударило по югорским дачникам, а не по черным майнерам криптовалюты, против которых был направлен законопроект. Жители СНТ получили счета на 50-70 тысяч рублей вместо 15. Источники URA.RU сообщают, что оппозиция подключилась к теме — начались публикации в соцсетях, идут разговоры о митинге.

«Ходят разговоры о митингах коммунистов из-за роста тарифов. К истории подключаются эсеры и общественники, в соцсетях сотни публикаций», — уточняют источники в политических партиях.

Кухарук подключил своих замов — куратора ЖКХ Владимира Кильтау и главного финансового ревизора правительства Андрея Пилипчука — к решению проблемы. Темой займется и замглавы комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, уже предупреждавший о возможных проблемах нововведения.

Власти ХМАО опубликовали официальный комментарий, что будут добиваться корректировок сезонных коэффициентов. «Это будет справедливо для жителей Югры, где отопительный сезон длится дольше, чем в других регионах», — отмечают в правительстве.

Кухарук с первых моментов оказался в курсе проблемы, поскольку жители направляли жалобы ему в соцсетях. «В январе 2025 года в Минэнерго и ФАС направлены предложения о необходимости пересмотреть подход к начислению платы за энергоресурсы для северных регионов. Считаем необходимым расширить действие сезонных коэффициентов, скорректировать максимальные значения для первого и второго диапазонов объемов потребления электроэнергии для жителей, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками, на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — указано в telegram-канале властей ХМАО.

Проблема резкого роста тарифов на электроэнергию в ХМАО, затронувшая дачников из Сургута и Нижневартовска, вызвала широкий общественный резонанс. Введение дифференцированных тарифов предназначалось для борьбы с нелегальным майнингом криптовалют, однако в итоге привело к значительному увеличению платежей для обычных жителей, что спровоцировало массовые жалобы и обращения к высшим органам власти.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук перехватил инициативу у оппозиции, пытающейся разжечь социальный взрыв из-за роста тарифов. Повышение произошло из-за поправок в федеральном законодательстве и ударило по югорским дачникам, а не по черным майнерам криптовалюты, против которых был направлен законопроект. Жители СНТ получили счета на 50-70 тысяч рублей вместо 15. Источники URA.RU сообщают, что оппозиция подключилась к теме — начались публикации в соцсетях, идут разговоры о митинге. «Ходят разговоры о митингах коммунистов из-за роста тарифов. К истории подключаются эсеры и общественники, в соцсетях сотни публикаций», — уточняют источники в политических партиях. Кухарук подключил своих замов — куратора ЖКХ Владимира Кильтау и главного финансового ревизора правительства Андрея Пилипчука — к решению проблемы. Темой займется и замглавы комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, уже предупреждавший о возможных проблемах нововведения. Власти ХМАО опубликовали официальный комментарий, что будут добиваться корректировок сезонных коэффициентов. «Это будет справедливо для жителей Югры, где отопительный сезон длится дольше, чем в других регионах», — отмечают в правительстве. Кухарук с первых моментов оказался в курсе проблемы, поскольку жители направляли жалобы ему в соцсетях. «В январе 2025 года в Минэнерго и ФАС направлены предложения о необходимости пересмотреть подход к начислению платы за энергоресурсы для северных регионов. Считаем необходимым расширить действие сезонных коэффициентов, скорректировать максимальные значения для первого и второго диапазонов объемов потребления электроэнергии для жителей, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками, на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — указано в telegram-канале властей ХМАО. Проблема резкого роста тарифов на электроэнергию в ХМАО, затронувшая дачников из Сургута и Нижневартовска, вызвала широкий общественный резонанс. Введение дифференцированных тарифов предназначалось для борьбы с нелегальным майнингом криптовалют, однако в итоге привело к значительному увеличению платежей для обычных жителей, что спровоцировало массовые жалобы и обращения к высшим органам власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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