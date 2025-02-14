Болтон положительно высказался о Путине из-за беседы с Трампом

Российский президент Владимир Путин одержал огромную политическую победу над США, Украиной и странами НАТО в целом после того, как провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Такой вывод делает экс-советник американского главы по национальной безопасности Джон Болтон. Он отмечает, что при бывшем главе страны Джо Байдене никаких переговоров между лидерами государств не проводилось.
«Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной на этой неделе, поэтому Путин не вел переговоры с Байденом или Зеленским. Он ждал переговоров с Трампом, потому что считал, что Кремль получит больше от сделки с Трампом. И он был абсолютно прав», — заявил Болтон в соцсети X.
На днях Путин и Трамп провели телефонный разговор, где обсудили украинский конфликт. Лидеры в ходе переговоров пригласили друг-друга в гости, а также обсудили возможность привлечь Саудовскую Аравию в качестве посредника по переговорам.
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