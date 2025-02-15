Поддержка Западом националистических сил на Украине может привести к серьезным проблемам для самой Европы. История может повториться, как это было с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером во времена Второй мировой войны. Об этом свидетельствует записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского от 12 декабря 2017 года, опубликованная вице-спикером Госдумы от партии Борисом Чернышовым.
«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — писал Жириновский, его слова приводит РИА Новости.
Чернышов также прокомментировал актуальность этих слов сегодня, отмечая, что предсказание Жириновского не является простым предположением, а скорее точным анализом текущей политической ситуации. По его словам, если Евросоюз продолжит поддерживать текущую украинскую политику, это может иметь серьезные последствия для самого блока. «Если ЕС останется адвокатом (Владимира. — прим. URA.RU) Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС», — заявил Чернышев.
Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин затронул тему точности прогнозов, которые делал Владимир Жириновский. Глава государства подчеркнул, что успех предсказаний политика не связан с его способностями предсказателя. По мнению президента, политическая проницательность Жириновского была обусловлена его широкими знаниями и глубоким анализом событий. Также Путин отметил, что основатель ЛДПР обладал талантом эпатировать публику.
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