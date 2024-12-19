Путин раскрыл, почему сбываются предсказания Жириновского

Путин: предсказания Жириновского сбывались из-за его аналитики
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жириновский был отличным аналитиком, заявил Путин
Жириновский был отличным аналитиком, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского сбываются не потому, что он был предсказателем. У политика, по словам Путина, была высокая эрудиция и глубокий анализ событий.

«У Жириновского все сбывалось, потому что он говорил это на основе анализа», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Жириновский любил эпатаж и умел делать обоснованные прогнозы.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского сбываются не потому, что он был предсказателем. У политика, по словам Путина, была высокая эрудиция и глубокий анализ событий. «У Жириновского все сбывалось, потому что он говорил это на основе анализа», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Жириновский любил эпатаж и умел делать обоснованные прогнозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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