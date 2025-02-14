14 февраля 2025

В Екатеринбурге бандиты с оружием похитили парня

© Служба новостей «URA.RU»
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У похитителей был пистолет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержали двух мужчин и 17-летнего подростка, которые похитили 21-летнего парня из Верхней Пышмы и украли у него деньги. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник.

По его словам, ЧП произошло 23 апреля 2024 года в Орджоникидзевском районе. «Вечером на Донбасской, 19 эти трое с оружием напали на потерпевшего. Затем с его карты сняли 33 тысячи рублей. Спустя год преступников задержали, они дали признательные показания», — сообщил инсайдер агентства.

По его словам, один из злоумышленников — гражданин Армении, который незаконно находится в России. Его отправили под стражу. А подельникам избрали запрет определенных действий. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

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В Екатеринбурге задержали двух мужчин и 17-летнего подростка, которые похитили 21-летнего парня из Верхней Пышмы и украли у него деньги. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник. По его словам, ЧП произошло 23 апреля 2024 года в Орджоникидзевском районе. «Вечером на Донбасской, 19 эти трое с оружием напали на потерпевшего. Затем с его карты сняли 33 тысячи рублей. Спустя год преступников задержали, они дали признательные показания», — сообщил инсайдер агентства. По его словам, один из злоумышленников — гражданин Армении, который незаконно находится в России. Его отправили под стражу. А подельникам избрали запрет определенных действий. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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