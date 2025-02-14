В Екатеринбурге бандиты с оружием похитили парня

В Екатеринбурге задержали двух мужчин и 17-летнего подростка, которые похитили 21-летнего парня из Верхней Пышмы и украли у него деньги. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник.
По его словам, ЧП произошло 23 апреля 2024 года в Орджоникидзевском районе. «Вечером на Донбасской, 19 эти трое с оружием напали на потерпевшего. Затем с его карты сняли 33 тысячи рублей. Спустя год преступников задержали, они дали признательные показания», — сообщил инсайдер агентства.
По его словам, один из злоумышленников — гражданин Армении, который незаконно находится в России. Его отправили под стражу. А подельникам избрали запрет определенных действий. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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