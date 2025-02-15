15 февраля 2025
14 февраля 2025

В зоне СВО погиб 57-летний военнослужащий из Прикамья Рафаил Сафаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца проводили в последний путь 15 февраля
Бойца проводили в последний путь 15 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Рафаил Сафаров. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.

«Проявив стойкость и мужество, 21 января 2025 года героически погиб в бою Рафаил Сафаров. Выражаем родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой, скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Боец родился в марте 1967 года в Александровске. С этим городом тесно связаны его детство и юность. После школы он получил специальность каменщика. Затем выучился на тракториста и водителя БелАЗа. Работал вахтовым методом, водителем грузовых машин. в октябре прошлого года Сафаров принял решение отправиться на передовую и подписал контракт.

Близкие запомнят Рафаила Сафарова заботливым, общительным и безотказным человеком
Близкие запомнят Рафаила Сафарова заботливым, общительным и безотказным человеком
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В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Рафаил Сафаров. Об этом сообщила мэрия Александровского округа. «Проявив стойкость и мужество, 21 января 2025 года героически погиб в бою Рафаил Сафаров. Выражаем родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой, скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Боец родился в марте 1967 года в Александровске. С этим городом тесно связаны его детство и юность. После школы он получил специальность каменщика. Затем выучился на тракториста и водителя БелАЗа. Работал вахтовым методом, водителем грузовых машин. в октябре прошлого года Сафаров принял решение отправиться на передовую и подписал контракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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