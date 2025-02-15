В зоне СВО погиб 57-летний военнослужащий из Прикамья Рафаил Сафаров

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Рафаил Сафаров. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.
«Проявив стойкость и мужество, 21 января 2025 года героически погиб в бою Рафаил Сафаров. Выражаем родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой, скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Боец родился в марте 1967 года в Александровске. С этим городом тесно связаны его детство и юность. После школы он получил специальность каменщика. Затем выучился на тракториста и водителя БелАЗа. Работал вахтовым методом, водителем грузовых машин. в октябре прошлого года Сафаров принял решение отправиться на передовую и подписал контракт.
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