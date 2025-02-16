Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницами дворника в Перми

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях подростков в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«В СМИ сообщается, что 11 февраля 2025 года в подвальном помещении одного из многоквартирных домов Перми группа школьниц жестоко избила дворника. Свои противоправные действия несовершеннолетние фиксировали на камеру телефона. Отмечается, что в январе текущего года одна из нападавших также нанесла телесные повреждения 15-летней девочке в помещении школы», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что в СУ СК России по Пермскому краю по факту избиения дворника возбуждено уголовное дело, которое соединено в одно производство с уголовным делом по факту избиения школьницы. Ход и результаты расследования на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно, что в Перми толпа подростков избила дворника, который якобы писал одной из девочек «непристойности». Эта же группа школьниц жестоко избила сверстницу в душевой общежития. Об избиении стало известно 13 февраля. Происходящее несовершеннолетние снимали на видео.
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