Журналистка информационного агентства URA.RU из Перми стала призером соревнований по легкой атлетике «Кубок ChelRunners», которые проходили в Челябинске 16 февраля. Она заняла первое место на дистанции пять километров в возрастной категории 18-39 лет.
«Стала победительницей в возрастной категории на дистанции пять километров. Улучшила результат прошлого года. Своим выступлением довольна. Но знаю, что могла бы лучше. Вообще, бежать в манеже по кругу намного сложнее, чем на улице», — рассказала Виктория.
Это не первое призовое место пермячки на соревнованиях в Челябинске. В 2023 году она стала второй в абсолютном первенстве на дистанции один километр, а в 2024 году также завоевала первое место в возрастной категории на дистанции пять километров. Соревнования «Кубок ChelRunners» прошли в восьмой раз. Местом проведения стал манеж Уральского государственного университета физической культуры. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Челябинской области, Пермского края, Башкирии, Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее URA.RU рассказало, что пермская журналистка стала призером Анталийского марафона в Турции. А ее воспитанница приняла участие в ультрамарафоне, где шесть часов без остановки бежала 50 километров по кругу в манеже и завоевала серебряную медаль.
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