Пермская журналистка URA.RU стала трехкратным призером забега в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория Самылова трижды ездила в Челябинск побеждать на забегах
Виктория Самылова трижды ездила в Челябинск побеждать на забегах Фото:

Журналистка информационного агентства URA.RU из Перми стала призером соревнований по легкой атлетике «Кубок ChelRunners», которые проходили в Челябинске 16 февраля. Она заняла первое место на дистанции пять километров в возрастной категории 18-39 лет.

«Стала победительницей в возрастной категории на дистанции пять километров. Улучшила результат прошлого года. Своим выступлением довольна. Но знаю, что могла бы лучше. Вообще, бежать в манеже по кругу намного сложнее, чем на улице», — рассказала Виктория.

Это не первое призовое место пермячки на соревнованиях в Челябинске. В 2023 году она стала второй в абсолютном первенстве на дистанции один километр, а в 2024 году также завоевала первое место в возрастной категории на дистанции пять километров. Соревнования «Кубок ChelRunners» прошли в восьмой раз. Местом проведения стал манеж Уральского государственного университета физической культуры. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Челябинской области, Пермского края, Башкирии, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее URA.RU рассказало, что пермская журналистка стала призером Анталийского марафона в Турции. А ее воспитанница приняла участие в ультрамарафоне, где шесть часов без остановки бежала 50 километров по кругу в манеже и завоевала серебряную медаль.

Виктория Самылова во время награждения
Виктория Самылова во время награждения
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Журналистка информационного агентства URA.RU из Перми стала призером соревнований по легкой атлетике «Кубок ChelRunners», которые проходили в Челябинске 16 февраля. Она заняла первое место на дистанции пять километров в возрастной категории 18-39 лет. «Стала победительницей в возрастной категории на дистанции пять километров. Улучшила результат прошлого года. Своим выступлением довольна. Но знаю, что могла бы лучше. Вообще, бежать в манеже по кругу намного сложнее, чем на улице», — рассказала Виктория. Это не первое призовое место пермячки на соревнованиях в Челябинске. В 2023 году она стала второй в абсолютном первенстве на дистанции один километр, а в 2024 году также завоевала первое место в возрастной категории на дистанции пять километров. Соревнования «Кубок ChelRunners» прошли в восьмой раз. Местом проведения стал манеж Уральского государственного университета физической культуры. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Челябинской области, Пермского края, Башкирии, Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее URA.RU рассказало, что пермская журналистка стала призером Анталийского марафона в Турции. А ее воспитанница приняла участие в ультрамарафоне, где шесть часов без остановки бежала 50 километров по кругу в манеже и завоевала серебряную медаль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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