16 февраля 2025

Власти ХМАО заказали концерт Газманова за 12 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Газманов выступит в Ханты-Мансийске 17 марта
Олег Газманов выступит в Ханты-Мансийске 17 марта Фото:

Певец Олег Газманов и группа «Эскадрон» выступят на закрытии Кубка Защитников Отечества среди ветеранов СВО в Ханты-Мансийске 17 марта. Согласно техническому заданию, опубликованному на портале госзакупок, концертная программа за 11 млн 997 тыс рублей включает не только 40-минутное выступление, но и VIP-обслуживание артиста.

«Концертная программа Олега Газманова и группы „Эскадрон“, продолжительностью не менее 40 минут, будет проходить на высоком профессиональном уровне на сценической площадке центрального корта объекта „Центр развития теннисного спорта“ Ханты-Мансийска 17 марта», — следует из документа.

Из техзадания также следует, что Газманов и его команда прилетят в Ханты-Мансийск бизнес-классом с доступом в VIP-залы аэропорта. Охрана будет сопровождать артиста круглосуточно. Его комнаты отдыха должна быть оборудована бытовой техникой, напитками и продуктами «премиум-класса» по запросу артиста.

Ранее URA.RU писало об отмене концентра поп-звезды Anna Asti, запланированного на 11 марта в том же спортивном центре. Отмена концерта Anna Asti была вызвана проведением Всероссийского комплекса мероприятий по зимним видам спорта.

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Певец Олег Газманов и группа «Эскадрон» выступят на закрытии Кубка Защитников Отечества среди ветеранов СВО в Ханты-Мансийске 17 марта. Согласно техническому заданию, опубликованному на портале госзакупок, концертная программа за 11 млн 997 тыс рублей включает не только 40-минутное выступление, но и VIP-обслуживание артиста. «Концертная программа Олега Газманова и группы „Эскадрон“, продолжительностью не менее 40 минут, будет проходить на высоком профессиональном уровне на сценической площадке центрального корта объекта „Центр развития теннисного спорта“ Ханты-Мансийска 17 марта», — следует из документа. Из техзадания также следует, что Газманов и его команда прилетят в Ханты-Мансийск бизнес-классом с доступом в VIP-залы аэропорта. Охрана будет сопровождать артиста круглосуточно. Его комнаты отдыха должна быть оборудована бытовой техникой, напитками и продуктами «премиум-класса» по запросу артиста. Ранее URA.RU писало об отмене концентра поп-звезды Anna Asti, запланированного на 11 марта в том же спортивном центре. Отмена концерта Anna Asti была вызвана проведением Всероссийского комплекса мероприятий по зимним видам спорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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