17 февраля 2025

Из Перми начали продавать туры на Кавказ дешевле билета на самолет

Из Перми появились туры на Кавказ от 25,7 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки могут недорого съездить на Эльбрус
Пермяки могут недорого съездить на Эльбрус Фото:

Жителей Перми стали звать в автобусные туры на Северный Кавказ. Стоимость поездки на семь дней начинается от 25,7 тысячи рублей. В эту цену входят проезд на автобусе, проживание и услуги экскурсовода. Для сравнения, билет на самолет Пермь — Минеральные Воды — Пермь летом 2025 года стоит от 43,8 тысячи рублей. Информация о турах размещена на сайте компании «Золотой компас».

«Едем дышать горным воздухом, любоваться прекрасными видами и пробовать местную кухню на Северный Кавказ. Стоимость туров — от 25,7 тысячи рублей на человека. Выезды в апреле и мае», — сказано на сайте турфирмы.

Уточняется, что поездки есть по разным направлениям. Так, можно за один тур посетить Минеральные Воды, Домбай и Эльбрус или посмотреть Чечню, Осетию и Ингушетию. Также пермякам предлагают отправиться в Дагестан.

Ранее URA.RU рассказало, что из Перми в Минеральные Воды выросли цены на перелеты. Билеты подорожали в два раза, по сравнению с летом 2024 года. 

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Жителей Перми стали звать в автобусные туры на Северный Кавказ. Стоимость поездки на семь дней начинается от 25,7 тысячи рублей. В эту цену входят проезд на автобусе, проживание и услуги экскурсовода. Для сравнения, билет на самолет Пермь — Минеральные Воды — Пермь летом 2025 года стоит от 43,8 тысячи рублей. Информация о турах размещена на сайте компании «Золотой компас». «Едем дышать горным воздухом, любоваться прекрасными видами и пробовать местную кухню на Северный Кавказ. Стоимость туров — от 25,7 тысячи рублей на человека. Выезды в апреле и мае», — сказано на сайте турфирмы. Уточняется, что поездки есть по разным направлениям. Так, можно за один тур посетить Минеральные Воды, Домбай и Эльбрус или посмотреть Чечню, Осетию и Ингушетию. Также пермякам предлагают отправиться в Дагестан. Ранее URA.RU рассказало, что из Перми в Минеральные Воды выросли цены на перелеты. Билеты подорожали в два раза, по сравнению с летом 2024 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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