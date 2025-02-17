Из Перми начали продавать туры на Кавказ дешевле билета на самолет

Жителей Перми стали звать в автобусные туры на Северный Кавказ. Стоимость поездки на семь дней начинается от 25,7 тысячи рублей. В эту цену входят проезд на автобусе, проживание и услуги экскурсовода. Для сравнения, билет на самолет Пермь — Минеральные Воды — Пермь летом 2025 года стоит от 43,8 тысячи рублей. Информация о турах размещена на сайте компании «Золотой компас».
«Едем дышать горным воздухом, любоваться прекрасными видами и пробовать местную кухню на Северный Кавказ. Стоимость туров — от 25,7 тысячи рублей на человека. Выезды в апреле и мае», — сказано на сайте турфирмы.
Уточняется, что поездки есть по разным направлениям. Так, можно за один тур посетить Минеральные Воды, Домбай и Эльбрус или посмотреть Чечню, Осетию и Ингушетию. Также пермякам предлагают отправиться в Дагестан.
Ранее URA.RU рассказало, что из Перми в Минеральные Воды выросли цены на перелеты. Билеты подорожали в два раза, по сравнению с летом 2024 года.
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