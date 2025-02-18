Пермских перевозчиков оштрафовали на 57 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители автобусов в Перми проезжали остановки и не соблюдали расписание
Водители автобусов в Перми проезжали остановки и не соблюдали расписание Фото:

За год перевозчики в Перми заплатили более 57 миллионов рублей штрафов. Об этом рассказал на профильном думском комитете начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.

«В 2024 году от оплаты штрафов перевозчиками в бюджет Перми поступило 57,2 млн рублей. Причинами для штрафа послужили нарушение расписания, неработоспособность оборудования (датчиков вход/выход, видеокамер, табло и мониторов), состояние информационных наклеек для пассажиров, повреждения или отсутствие чистоты салона и кузова автобуса, проезд остановок», — сообщил Путин.

Чиновник добавил, что за год доходы от оплаты проезда и компенсаций за перевозку льготных категорий граждан составили 5,5 млрд рублей. Расходы на оплату транспортной работы превысили более 6,9 млрд рублей.

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За год перевозчики в Перми заплатили более 57 миллионов рублей штрафов. Об этом рассказал на профильном думском комитете начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU. «В 2024 году от оплаты штрафов перевозчиками в бюджет Перми поступило 57,2 млн рублей. Причинами для штрафа послужили нарушение расписания, неработоспособность оборудования (датчиков вход/выход, видеокамер, табло и мониторов), состояние информационных наклеек для пассажиров, повреждения или отсутствие чистоты салона и кузова автобуса, проезд остановок», — сообщил Путин. Чиновник добавил, что за год доходы от оплаты проезда и компенсаций за перевозку льготных категорий граждан составили 5,5 млрд рублей. Расходы на оплату транспортной работы превысили более 6,9 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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