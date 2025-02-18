Пермских перевозчиков оштрафовали на 57 миллионов рублей

За год перевозчики в Перми заплатили более 57 миллионов рублей штрафов. Об этом рассказал на профильном думском комитете начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.
«В 2024 году от оплаты штрафов перевозчиками в бюджет Перми поступило 57,2 млн рублей. Причинами для штрафа послужили нарушение расписания, неработоспособность оборудования (датчиков вход/выход, видеокамер, табло и мониторов), состояние информационных наклеек для пассажиров, повреждения или отсутствие чистоты салона и кузова автобуса, проезд остановок», — сообщил Путин.
Чиновник добавил, что за год доходы от оплаты проезда и компенсаций за перевозку льготных категорий граждан составили 5,5 млрд рублей. Расходы на оплату транспортной работы превысили более 6,9 млрд рублей.
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