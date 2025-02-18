Лолита пожаловалась на мизерный размер пенсии

Певице Лолите повысили пенсию до 27 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Лолиты, пенсии едва хватает на оплату ЖКУ
По словам Лолиты, пенсии едва хватает на оплату ЖКУ Фото:

Певице Лолите Милявской повысили пенсию до 27 тысяч рублей, однако этой суммы ей хватает только на оплату коммунальных услуг. Об этом российская звезда рассказала в своих соцсетях. 

«Мне в этом месяце повысили пенсию. Она теперь 27 тысяч рублей... Квартплата у меня выходит 24. Значит, у меня остается 3 тысячи. Это если я не болею», — поделилась артистка в видео. Пост опубликован в ее telegram-канале

На кадрах Милявская попыталась собрать продуктовую корзину на остаток пособия, обнаружив, что может позволить себе только дешевую колбасу, яйца и кукурузные хлопья. Остается пить воду из-под крана и есть только пять дней в неделю, добавила она.

Ранее артистка сообщала, что не переживает из-за отмены своих концертов в России. Сейчас Лолита полагается на собственные накопления. Об этом писал «Ридус».

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Певице Лолите Милявской повысили пенсию до 27 тысяч рублей, однако этой суммы ей хватает только на оплату коммунальных услуг. Об этом российская звезда рассказала в своих соцсетях.  «Мне в этом месяце повысили пенсию. Она теперь 27 тысяч рублей... Квартплата у меня выходит 24. Значит, у меня остается 3 тысячи. Это если я не болею», — поделилась артистка в видео. Пост опубликован в ее telegram-канале.  На кадрах Милявская попыталась собрать продуктовую корзину на остаток пособия, обнаружив, что может позволить себе только дешевую колбасу, яйца и кукурузные хлопья. Остается пить воду из-под крана и есть только пять дней в неделю, добавила она. Ранее артистка сообщала, что не переживает из-за отмены своих концертов в России. Сейчас Лолита полагается на собственные накопления. Об этом писал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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