Пермский край отправил крупную партию тары для хранения грузов за границу

Из Прикамья в Казахстан отправили более 7,5 тысячи деревянных поддонов
© Служба новостей «URA.RU»
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Фитосанитарному контролю подверглись 500 поддонов
Фитосанитарному контролю подверглись 500 поддонов Фото:

Из Пермского края вывезено более 7,5 тысячи деревянных поддонов в Казахстан. Часть из них прошла карантинный контроль. Такая информация содержится в сообщении управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«На территории Пермского края был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 500 штук деревянных паллетов, предназначенных для отправки в Казахстан. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов», — сообщает ведомство на официальном сайте.

Паллет — это прямоугольная плоская конструкция, которая необходима сотрудникам складов и транспортных компаний для хранения или перевозки продукции. Внешне тара представляет собой квадратную платформу, на поверхность которой укладывается товар и фиксируется.

Перемещение товара выполняется с помощью механизированных погрузчиков, которые захватывают манипуляторами поддон за специальные выступы. В зависимости от материала паллеты делятся на четыре типа: деревянные, пластиковые, металлические, картонные.

Ранее URA.RU рассказывало, что управлением Россельхознадзора была проведена проверка пермячки, реализующей пиломатериалы. Из-за неправильного хранения продукции предпринимательницу привлекли к административной ответственности и оштрафовали. 

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Из Пермского края вывезено более 7,5 тысячи деревянных поддонов в Казахстан. Часть из них прошла карантинный контроль. Такая информация содержится в сообщении управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «На территории Пермского края был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 500 штук деревянных паллетов, предназначенных для отправки в Казахстан. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов», — сообщает ведомство на официальном сайте. Паллет — это прямоугольная плоская конструкция, которая необходима сотрудникам складов и транспортных компаний для хранения или перевозки продукции. Внешне тара представляет собой квадратную платформу, на поверхность которой укладывается товар и фиксируется. Перемещение товара выполняется с помощью механизированных погрузчиков, которые захватывают манипуляторами поддон за специальные выступы. В зависимости от материала паллеты делятся на четыре типа: деревянные, пластиковые, металлические, картонные. Ранее URA.RU рассказывало, что управлением Россельхознадзора была проведена проверка пермячки, реализующей пиломатериалы. Из-за неправильного хранения продукции предпринимательницу привлекли к административной ответственности и оштрафовали. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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