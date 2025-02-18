Пермский край отправил крупную партию тары для хранения грузов за границу

Из Пермского края вывезено более 7,5 тысячи деревянных поддонов в Казахстан. Часть из них прошла карантинный контроль. Такая информация содержится в сообщении управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«На территории Пермского края был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 500 штук деревянных паллетов, предназначенных для отправки в Казахстан. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов», — сообщает ведомство на официальном сайте.
Паллет — это прямоугольная плоская конструкция, которая необходима сотрудникам складов и транспортных компаний для хранения или перевозки продукции. Внешне тара представляет собой квадратную платформу, на поверхность которой укладывается товар и фиксируется.
Перемещение товара выполняется с помощью механизированных погрузчиков, которые захватывают манипуляторами поддон за специальные выступы. В зависимости от материала паллеты делятся на четыре типа: деревянные, пластиковые, металлические, картонные.
Ранее URA.RU рассказывало, что управлением Россельхознадзора была проведена проверка пермячки, реализующей пиломатериалы. Из-за неправильного хранения продукции предпринимательницу привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
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