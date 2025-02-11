Пермячку наказали за опасных жуков

Пермскую предпринимательницу оштрафовали за неправильное хранение пиломатериалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 32 кубометров пиломатериалов было отправлено без карантинного сертификата
Более 32 кубометров пиломатериалов было отправлено без карантинного сертификата Фото:

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проведена проверка пермячки, реализующей пиломатериалы. Из-за не надлежащего хранения продукции предпринимательница привлечена к административной ответственности и получила штраф.

«Было выявлено, что предприниматель не разместила подкарантинную продукцию, зараженную карантинными объектами — усачами рода Monochamus, изолированно от другой подкарантинной продукции, свободной от карантинных объектов», — сообщается на сайте ведомства. Более того, она не уведомила Россельхознадзор об обнаружении признаков заражения.

Из Горнозаводского городского округа Пермского края в Екатеринбург более 32 кубометров пиломатериалов было отправлено без карантинного сертификата. Отгрузка и вывоз произошел в конце декабря 2025 года.

Крупные черные жуки рода Monochamus, или черные усачи считаются опасными вредителями хвойного леса. Жук занесен в число карантинных вредителей. Уничтожая ветки, жуки ослабляют молодые деревья, делая их легкой добычей для своего потомства. Зараженное личинками жука дерево гибнет.

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Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проведена проверка пермячки, реализующей пиломатериалы. Из-за не надлежащего хранения продукции предпринимательница привлечена к административной ответственности и получила штраф. «Было выявлено, что предприниматель не разместила подкарантинную продукцию, зараженную карантинными объектами — усачами рода Monochamus, изолированно от другой подкарантинной продукции, свободной от карантинных объектов», — сообщается на сайте ведомства. Более того, она не уведомила Россельхознадзор об обнаружении признаков заражения. Из Горнозаводского городского округа Пермского края в Екатеринбург более 32 кубометров пиломатериалов было отправлено без карантинного сертификата. Отгрузка и вывоз произошел в конце декабря 2025 года. Крупные черные жуки рода Monochamus, или черные усачи считаются опасными вредителями хвойного леса. Жук занесен в число карантинных вредителей. Уничтожая ветки, жуки ослабляют молодые деревья, делая их легкой добычей для своего потомства. Зараженное личинками жука дерево гибнет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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