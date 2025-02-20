Челябинцев в выходные зовут на Масленицу, спортивный фестиваль и квиз о телешоу. Афиша

21 февраля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В хаски-центре Масленица будет проходить до 9 марта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске в выходные, 22 и 23 февраля, взрослым предлагают выбрать между романтической вечеринкой, интеллектуальным квизом или поиском внутренней гармонии. Дети же могут отправиться на спортивный фестиваль, сказочные масленичные гуляния и кулинарные мастер-классы. Подробная афиша на субботу и воскресенье — в материале URA.RU. Как развлечься взрослым Любовная вечеринка и «День мужчин» В баре «Герц» 22 февраля устроят вечеринку для поиска любви. Посетители заведения получат браслеты, которые, по словам организаторов, помогут соединить сердца. За музыку будут отвечать четыре диджея: Miroshkin, Genich, Whyside, Lensaa. Открытие тусовки — в 17:00. Стоимость билета — от 400 рублей. (Мероприятие 14+) На выходных челябинцы отметят День защитников Отечества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ресторане «Максимилианс» 22 и 23 февраля будут отмечать День защитника Отечества. Праздник будет сопровождать «десант». Кроме того, для гостей устроят развлекательную шоу-программу с танцами и песнями. За вход после 19:00 (начало) придется отдать 350 рублей. (Мероприятие 18+) Викторина Ресторан «Sketch» 23 февраля приглашает поучаствовать в игре «IMIX-квиз», в рамках которой участники отвечают на вопросы о телепередачах. Стоимость посещения — тысяча рублей. Начало — в 14:30. (Мероприятие 18+) Бесплатные кинопоказы В киноцентре Оболенского 22 февраля в 16:00 расскажут экранную историю «Подельники». Проведет показ Евгений Графов. Сюжет расскажет о молодом учителе Пете, который становится свидетелем преступления в сибирской глубинке, где правит жестокий «закон тайги». Когда десятилетний мальчик решает отомстить убийце своего отца, Петя встает на его защиту, готовя к суровому противостоянию. (Показ 18+) В киноцентре Оболенского пройдет два бесплатных показа фильмов Фото: Размик Закарян © URA.RU Там же 23 февраля в 14:00 покажут фильм «Они были первыми» (6+) о Петрограде 1918 года, где революцию защищают юные сердца. Молодые рабочие и крестьяне вступают в комсомол, чтобы противостоять врагам. В дни ожесточенных боев они, вместе с рабочей гвардией, отправляются на защиту города. Ведущим показа будет Александр Уральский, вход свободный. Поиск гармонии для женщин и ярмарка Женский клуб «Сияние» 22 февраля поможет женщинам открыть источник внутренней силы. В программе — курсы от четырех специалистов. Среди них: секреты идеальной фотосессии и методы поиска ресурса, а также мастер-класс «Мандала» и медитации с нумерологом. Стоимость участия — 2060 рублей. (Мероприятие 18+) На ярмарке будут представлены товары ручной работы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В ТРК «Алмаз» 22 февраля пройдет творческий фестиваль «Ассорти», где представят изделия ручной работы: домашний мед, полезные десерты, украшения, сумки, парфюмерию, товары для быта и многое другое. Помимо этого, на площадке выступят творческие коллективы. Выставка будет работать с 10:00 до 22:00. Где провести время с детьми Спортивный день В ТРК «Елки» 23 февраля состоится спортивный фестиваль. Гостям мероприятия обещают веселые игры, конкурсы и челленджи. Начало — в 15:00, вход свободный. В горсаду имени Пушкина 23 февраля пройдет семейный спортивный праздник-квест. Для участников мероприятия подготовили станции, где детям и их родителям предложат поиграть в мяч, попрыгать наперегонки и принять участие в викторинах. За успешное прохождение ребят ждут сладкие подарки и другие призы. Вход свободный. Ранняя Масленица… Весну в хаски-центре будут встречать до 9 марта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В хаски-центре «Аквилон» с 17 февраля стартовали масленичные гуляния. Гостей ждет путешествие по миру русских сказок, встречи с колоритными персонажами и живописные локации. В программе: веселые игры, хороводы, состязания на силу, сжигание чучела, а также катания с ледяных горок. Кроме того, желающие смогут посетить питомник с хаски и самоедам, прокатиться на собачей упряжке, поесть блинов и выпить чай. Стоимость — 1,2 тысячи рублей. Детский музей также решил начать встречать Масленицу. Там бабушка Варя 23 февраля проведет занятие, на котором расскажет о том, как праздновали Масленицу в ее детстве. Дети узнают, какие блюда готовили в старину, для чего нужны квашня и мутовка, а также в чем сбивали масло. Участникам поведают и историю про тетку Кажимотку. Время занятий — 11:30 и 15:00. Стоимость билета — 250 рублей. Мастер-классы Мастер-класс «2 в 1» пройдет в кулинарной студии «Классное время» 22 февраля. Юных мастеров научат создавать оригинальный автопарфюм и искусно расписывать пряники с дизайном ко Дню защитника Отечества. Начало — в 10:30, стоимость — 900 рублей. Детям проведут экскурсию по кондитерской Фото: Илья Московец © URA.RU Сладкий шедевр своими руками предлагают создать в кондитерской «Высший вкус» 23 февраля. Детей научат оформлять бенто-торт ко Дню защитника Отечества, проведут экскурсии по цехам и торжественное награждение. Начало занятия — в 12:00, стоимость — 990 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 22 и 23 февраля, взрослым предлагают выбрать между романтической вечеринкой, интеллектуальным квизом или поиском внутренней гармонии. Дети же могут отправиться на спортивный фестиваль, сказочные масленичные гуляния и кулинарные мастер-классы. Подробная афиша на субботу и воскресенье — в материале URA.RU. В баре «Герц» 22 февраля устроят вечеринку для поиска любви. Посетители заведения получат браслеты, которые, по словам организаторов, помогут соединить сердца. За музыку будут отвечать четыре диджея: Miroshkin, Genich, Whyside, Lensaa. Открытие тусовки — в 17:00. Стоимость билета — от 400 рублей. (Мероприятие 14+) В ресторане «Максимилианс» 22 и 23 февраля будут отмечать День защитника Отечества. Праздник будет сопровождать «десант». Кроме того, для гостей устроят развлекательную шоу-программу с танцами и песнями. За вход после 19:00 (начало) придется отдать 350 рублей. (Мероприятие 18+) Ресторан «Sketch» 23 февраля приглашает поучаствовать в игре «IMIX-квиз», в рамках которой участники отвечают на вопросы о телепередачах. Стоимость посещения — тысяча рублей. Начало — в 14:30. (Мероприятие 18+) В киноцентре Оболенского 22 февраля в 16:00 расскажут экранную историю «Подельники». Проведет показ Евгений Графов. Сюжет расскажет о молодом учителе Пете, который становится свидетелем преступления в сибирской глубинке, где правит жестокий «закон тайги». Когда десятилетний мальчик решает отомстить убийце своего отца, Петя встает на его защиту, готовя к суровому противостоянию. (Показ 18+) Там же 23 февраля в 14:00 покажут фильм «Они были первыми» (6+) о Петрограде 1918 года, где революцию защищают юные сердца. Молодые рабочие и крестьяне вступают в комсомол, чтобы противостоять врагам. В дни ожесточенных боев они, вместе с рабочей гвардией, отправляются на защиту города. Ведущим показа будет Александр Уральский, вход свободный. Женский клуб «Сияние» 22 февраля поможет женщинам открыть источник внутренней силы. В программе — курсы от четырех специалистов. Среди них: секреты идеальной фотосессии и методы поиска ресурса, а также мастер-класс «Мандала» и медитации с нумерологом. Стоимость участия — 2060 рублей. (Мероприятие 18+) В ТРК «Алмаз» 22 февраля пройдет творческий фестиваль «Ассорти», где представят изделия ручной работы: домашний мед, полезные десерты, украшения, сумки, парфюмерию, товары для быта и многое другое. Помимо этого, на площадке выступят творческие коллективы. Выставка будет работать с 10:00 до 22:00. В ТРК «Елки» 23 февраля состоится спортивный фестиваль. Гостям мероприятия обещают веселые игры, конкурсы и челленджи. Начало — в 15:00, вход свободный. В горсаду имени Пушкина 23 февраля пройдет семейный спортивный праздник-квест. Для участников мероприятия подготовили станции, где детям и их родителям предложат поиграть в мяч, попрыгать наперегонки и принять участие в викторинах. За успешное прохождение ребят ждут сладкие подарки и другие призы. Вход свободный. В хаски-центре «Аквилон» с 17 февраля стартовали масленичные гуляния. Гостей ждет путешествие по миру русских сказок, встречи с колоритными персонажами и живописные локации. В программе: веселые игры, хороводы, состязания на силу, сжигание чучела, а также катания с ледяных горок. Кроме того, желающие смогут посетить питомник с хаски и самоедам, прокатиться на собачей упряжке, поесть блинов и выпить чай. Стоимость — 1,2 тысячи рублей. Детский музей также решил начать встречать Масленицу. Там бабушка Варя 23 февраля проведет занятие, на котором расскажет о том, как праздновали Масленицу в ее детстве. Дети узнают, какие блюда готовили в старину, для чего нужны квашня и мутовка, а также в чем сбивали масло. Участникам поведают и историю про тетку Кажимотку. Время занятий — 11:30 и 15:00. Стоимость билета — 250 рублей. Мастер-класс «2 в 1» пройдет в кулинарной студии «Классное время» 22 февраля. Юных мастеров научат создавать оригинальный автопарфюм и искусно расписывать пряники с дизайном ко Дню защитника Отечества. Начало — в 10:30, стоимость — 900 рублей. Сладкий шедевр своими руками предлагают создать в кондитерской «Высший вкус» 23 февраля. Детей научат оформлять бенто-торт ко Дню защитника Отечества, проведут экскурсии по цехам и торжественное награждение. Начало занятия — в 12:00, стоимость — 990 рублей.