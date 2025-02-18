Минстрой Пермского края прокомментировал уголовное дело об аварийном жилье

После возбуждения уголовного дела о неосвоении средств при расселении аварийного жилья минстрой Пермского края выступил с заявлением. В ведомстве сообщили, что все деньги потратили, а планы по расселению выполнили полностью.
«В Пермском крае выполнен запланированный объем по расселению аварийного жилья. Общий объем денежных средств, направленных из бюджета на расселение аварийного жилья, в плановом периоде 2024 года был освоен полностью. Исключение составили сэкономленные деньги, а также средства, изначально запланированные к реализации в 2025 году», — передает «Коммерсант Прикамье» заявление министерства.
По данным ведомства, в 2024 году было расселено более 73 тысяч кв. м. жилья, из аварийных домов переехали 5 тысяч человек. Ранее сегодня в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Ведомство не устроила работа чиновников минстроя и муниципалитетов Пермского края. Они, по версии следствия, с января по декабрь 2024 года «не освоили в полном объеме денежные средства, выделенные из бюджета Пермского края и муниципальных бюджетов на реализацию мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы».
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