17 февраля 2025

Чиновники пермского минстроя заработали уголовное дело из-за аварийного жилья

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении чиновников минстроя
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди продолжают жить в аварийных домах, хотя деньги на расселение есть
Люди продолжают жить в аварийных домах, хотя деньги на расселение есть Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства строительства Пермского края и муниципалитетов. Причина — неосвоенные средства на расселение аварийного жилья.

«С января по декабрь 2024 года должностные лица министерства строительства Пермского края, подведомственных ему учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований не освоили в полном объеме денежные средства, выделенные из бюджета Пермского края и муниципальных бюджетов на реализацию мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы. Жильцы аварийных многоквартирных домов не расселены и проживают в небезопасных для жизни и здоровья условиях», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в Telegram.

Расследованием занимается второй отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю. Дело на особом контроле у руководителя ведомства Дениса Головкина.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства строительства Пермского края и муниципалитетов. Причина — неосвоенные средства на расселение аварийного жилья. «С января по декабрь 2024 года должностные лица министерства строительства Пермского края, подведомственных ему учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований не освоили в полном объеме денежные средства, выделенные из бюджета Пермского края и муниципальных бюджетов на реализацию мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы. Жильцы аварийных многоквартирных домов не расселены и проживают в небезопасных для жизни и здоровья условиях», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. Расследованием занимается второй отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю. Дело на особом контроле у руководителя ведомства Дениса Головкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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