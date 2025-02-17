Чиновники пермского минстроя заработали уголовное дело из-за аварийного жилья

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства строительства Пермского края и муниципалитетов. Причина — неосвоенные средства на расселение аварийного жилья.
«С января по декабрь 2024 года должностные лица министерства строительства Пермского края, подведомственных ему учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований не освоили в полном объеме денежные средства, выделенные из бюджета Пермского края и муниципальных бюджетов на реализацию мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы. Жильцы аварийных многоквартирных домов не расселены и проживают в небезопасных для жизни и здоровья условиях», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в Telegram.
Расследованием занимается второй отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю. Дело на особом контроле у руководителя ведомства Дениса Головкина.
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