Эрдоган призвал прямо сейчас завершить конфликт на Украине: главное о спецоперации на 18 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Турецкий лидер по итогам встречи выразил готовность поддержать мирные переговоры. Эрдоган заявил, что конфликт должен быть решен немедленно. Главное об СВО за 18 февраля — в материале URA.RU.
Эрдоган приказал немедленно завершить конфликт на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны поддержать мирные переговоры на Украине, подчеркнув необходимость немедленного решения конфликта. Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция может стать эффективной площадкой для диалога между заинтересованными сторонами. «Наша страна станет идеальным местом для переговоров, которые, скорее всего, состоятся между Россией, Украиной и США в предстоящий период…» — заявил турецкий лидер после встречи с Зеленским.
Европу обвинили в создании антитрамповского интернационала
Страны Европы сформировали «антитрамповский интернационал». С таки заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что это видно по тому, как Европа поддерживает продолжающиеся на Украине боевые действия и атаки Киева, в том числе на объекты, которые связаны с интересами США.
Курганский боец «Малыш» уничтожил опасный украинский дрон «Баба-Яга»
В зоне проведения СВО оператор беспилотников из Кургана с позывным «Малыш» успешно уничтожил вражеский дрон «Баба-Яга». Об этом заявили представители волонтерского движения. Отмечается, что вражеский летательный аппарат оснащенный бомбами.
Кеннеди-младший призвал Зеленского прекратить войну
Американский политик Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту Украины с призывом остановить боевые действия. Американец выразил мнение, что народ США против продолжения финансирования украинского конфликта. Роберт Кеннеди-младший указал на необходимость поиска путей к мирному урегулированию ситуации.
ВСУ стягивают силы к границе с Брянской и Курской областями
Украинские военные усиливают свое присутствие у границ Курской и Брянской областей России, сосредотачивая свои силы в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что ВСУ пытаются скрыть свою технику в лесистых районах региона.
ВС РФ начали демонтаж «зубов дракона»
Российские военные начали демонтировать противотанковые препятствия — бетонные «зубы дракона», установленные солдатами ВСУ. По мнению военного эксперта Александра Ивановского, ВС РФ готовятся к грядущему прорыву в Днепропетровскую область.
В Киеве прогремели мощные взрывы, Кличко заявил об атаке
В столицы Украины прогремели сильные хлопки на фоне работы ПВО. Об этом сообщили местные жители в чатах. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города немедленно искать укрытие.
ВС РФ освободили Ямполовку
Вооруженные силы Российской Федерации освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что под контроль военных перешла Ямполовка. В боях участвовали бойцы группировки войск «Запад».
Курское направление
За последние сутки российские военные успешно отразили две атаки украинских вооруженных сил в Курском направлении. В результате данных столкновений, потери украинской стороны превысили 220 человек, а также был уничтожен танк Leopard.
Как ВС РФ освобождали Ясеневое в ДНР
Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых демонстрируется операция по освобождению населенного пункта Ясеневое в Донецкой Народной Республике. В ходе операции активное участие принимали штурмовые и танковые подразделения группировки войск «Центр», передает Пятый канал.
Операция завершилась успешным захватом населенного пункта и установлением на центральном здании села российского триколора, что символизировало контроль над территорией. В ходе боя один из танковых экипажей смог прорваться вглубь населенного пункта и уничтожить две огневые точки противника, что значительно деморализовало силы ВСУ и привело к их отступлению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.