В настоящий момент украинские военные стягивают свои силы к границам Курской и Брянской областей. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ собирают силы в Сумской области.
«В том месте такой зигзаг границы, что и Брянская, и Курская область рядом. Глухов — это восточная часть Шосткинского района. Очень много лесов и различных складок местности, а в выселенные села крайне удобно заселяться. Технику можно расположить как в лесу, так и по фермерским хозяйствам», — сказал Лебедев журналистам РИА Новости.
Он сослался на информацию от своего «агента из Сумской области», который уточнил, что ВСУ специально стягивают свою технику в лесистой местности, где ее легко скрыть. Другие источники Лебедева сообщают о том, что Украина направила до 15 тысяч своих военных в сторону Сумской области.
ВСУ нарастили свои силы в направлении российских границ в момент переговоров по Украине, которые проходят в Саудовской Аравии 18 февраля. В них принимают участие делегаты из РФ и США. На фоне переговоров Европа также обсуждает направление своих сил на Украину в качестве миротворцев.
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