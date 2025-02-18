Лебедев: ВСУ стягивают силы к границе с Брянской и Курской областями

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ВСУ направили силы к границам Курской и Брянской областей
ВСУ направили силы к границам Курской и Брянской областей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент украинские военные стягивают свои силы к границам Курской и Брянской областей. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ собирают силы в Сумской области. 

«В том месте такой зигзаг границы, что и Брянская, и Курская область рядом. Глухов — это восточная часть Шосткинского района. Очень много лесов и различных складок местности, а в выселенные села крайне удобно заселяться. Технику можно расположить как в лесу, так и по фермерским хозяйствам», — сказал Лебедев журналистам РИА Новости.

Он сослался на информацию от своего «агента из Сумской области», который уточнил, что ВСУ специально стягивают свою технику в лесистой местности, где ее легко скрыть. Другие источники Лебедева сообщают о том, что Украина направила до 15 тысяч своих военных в сторону Сумской области.

ВСУ нарастили свои силы в направлении российских границ в момент переговоров по Украине, которые проходят в Саудовской Аравии 18 февраля. В них принимают участие делегаты из РФ и США. На фоне переговоров Европа также обсуждает направление своих сил на Украину в качестве миротворцев

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В настоящий момент украинские военные стягивают свои силы к границам Курской и Брянской областей. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ собирают силы в Сумской области.  «В том месте такой зигзаг границы, что и Брянская, и Курская область рядом. Глухов — это восточная часть Шосткинского района. Очень много лесов и различных складок местности, а в выселенные села крайне удобно заселяться. Технику можно расположить как в лесу, так и по фермерским хозяйствам», — сказал Лебедев журналистам РИА Новости. Он сослался на информацию от своего «агента из Сумской области», который уточнил, что ВСУ специально стягивают свою технику в лесистой местности, где ее легко скрыть. Другие источники Лебедева сообщают о том, что Украина направила до 15 тысяч своих военных в сторону Сумской области. ВСУ нарастили свои силы в направлении российских границ в момент переговоров по Украине, которые проходят в Саудовской Аравии 18 февраля. В них принимают участие делегаты из РФ и США. На фоне переговоров Европа также обсуждает направление своих сил на Украину в качестве миротворцев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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