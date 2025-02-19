Челябинцев избавили от 15 лет разговоров со спамерами и мошенниками

Жителей Челябинской области компания МТС спасла от 15 лет разговоров со спамерами и мошенниками. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сотового оператора, за 2024 год компания заблокировала более 37 миллионов нежелательных вызовов.
«Сервис МТС заблокировал более 37 миллионов нежелательных вызовов за 2024 год. Общая продолжительность превысила восемь миллионов минут нежелательных звонков, что составило 15 лет спам-вызовов», — заявили URA.RU в офисе МТС.
Среди основных источников спам-звонков на территории региона выделили рекламные компании, финансовые организации и коллекторские агентства. Пик активности нежелательных звонков пришелся на декабрь. Область вошла в топ-15 российских регионов по количеству спам-звонков на одного абонента. В статистику вошли звонки, поступавшие на номера МТС.
По словам директора МТС в Челябинской области Андрея Березного, каждый год компания фиксирует рост числа рекламных и мошеннических вызовов. Антиспам-сервисы оператора, использующие умные алгоритмы, заблокировали почти на 50% больше звонков, чем годом ранее.
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