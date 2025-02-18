Проект пермского завода получил поддержку Правительства РФ

Краснокамский бумажный комбинат «Кама» модернизирует мощности
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Минпромторг России включил инвестпроект предприятия из Краснокамска в число приоритетных
Минпромторг России включил инвестпроект предприятия из Краснокамска в число приоритетных Фото:

Минпромторг России включил в число приоритетных инвестиционный проект картонно-бумажного комбината «Кама» из Краснокамска Пермского края. Проект предусматривает модернизацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

«Комбинату предоставляются в долгосрочную аренду лесные участки с объемом расчетной лесосеки 365 тысяч кубометров в год. К 2027 году „Кама“ обеспечит проектную загрузку производственных мощностей картонов до 270 тысяч тонн ежегодно», — говорится на сайте предприятия.

«Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона. С 2024 года комбинат входит в состав группы компаний «Свеза». За последние три года предприятие инвестировало в расширение производства и развитие инфраструктуры 2,2 млрд рублей.

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Минпромторг России включил в число приоритетных инвестиционный проект картонно-бумажного комбината «Кама» из Краснокамска Пермского края. Проект предусматривает модернизацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. «Комбинату предоставляются в долгосрочную аренду лесные участки с объемом расчетной лесосеки 365 тысяч кубометров в год. К 2027 году „Кама“ обеспечит проектную загрузку производственных мощностей картонов до 270 тысяч тонн ежегодно», — говорится на сайте предприятия. «Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона. С 2024 года комбинат входит в состав группы компаний «Свеза». За последние три года предприятие инвестировало в расширение производства и развитие инфраструктуры 2,2 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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