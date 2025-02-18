Проект пермского завода получил поддержку Правительства РФ

Минпромторг России включил в число приоритетных инвестиционный проект картонно-бумажного комбината «Кама» из Краснокамска Пермского края. Проект предусматривает модернизацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.
«Комбинату предоставляются в долгосрочную аренду лесные участки с объемом расчетной лесосеки 365 тысяч кубометров в год. К 2027 году „Кама“ обеспечит проектную загрузку производственных мощностей картонов до 270 тысяч тонн ежегодно», — говорится на сайте предприятия.
«Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона. С 2024 года комбинат входит в состав группы компаний «Свеза». За последние три года предприятие инвестировало в расширение производства и развитие инфраструктуры 2,2 млрд рублей.
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