Челябинец сутки пил в квартире с убитым собутыльником

Мужчина осужден за убийство знакомого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мужчина осужден на 9,5 лет лишения свободы за убийство собутыльника, рядом с трупом которого он пил еще сутки. об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Он приговорен к лишению свободы сроком 9,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Как установили в суде, мужчина со знакомым распивали алкоголь в общежитии по улице Шоссе Металлургов в октябре прошлого года. На фоне возлияний собутыльники поссорились, один из них взял нож и четыре раза ударил другого ножом в грудь. Потерпевший скончался, а челябинец продолжил распивать алкоголь.

Утром он отметился в полиции, выкинул нож и вернулся в квартиру. Для того, чтобы избавиться от тела, он дождался вечера, завернул убитого в плед, стащил за ноги по лестнице и оставил у соседнего подъезда, а затем вымыл от крови лестницу. Преступление было раскрыто по горячим следам.