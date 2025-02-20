Дроны ВСУ повредили жилые дома на Кубани, начался пожар

После отражения атаки ВСУ в Славянске-на-Кубани зафиксированы обломки беспилотников, упавшие в шести различных точках города. В результате этого повреждения получили жилые дома, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там добавили, что также в районе станицы Нововеличковская из-за падения дрона на здание электроподстанции возникло возгорание.
«В двух случая повреждены частные дома (в Славянске-на-Кубани — прим. URA.RU): по одному из адресов — повреждена крыша и стены; во другому — обломок БПЛА упал на навес... Произошло возгорание (в станице Нововеличковская — прим. URA.RU), его ликвидируют оперативные службы», — написали в telegram-канале регионального ведомства.
Кроме того, в одном из случаев падения БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадали хозяйственные постройки, включая летнюю кухню. По трем другим адресам обломки украинских дронов упали во дворы частных домов без каких-либо повреждений. В результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия уже работают специальные службы.
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