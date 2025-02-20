Дроны ВСУ повредили жилые дома на Кубани, начался пожар

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Украинские БПЛА повредили жилые дома в Краснодарском крае
Украинские БПЛА повредили жилые дома в Краснодарском крае Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После отражения атаки ВСУ в Славянске-на-Кубани зафиксированы обломки беспилотников, упавшие в шести различных точках города. В результате этого повреждения получили жилые дома, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там добавили, что также в районе станицы Нововеличковская из-за падения дрона на здание электроподстанции возникло возгорание.

«В двух случая повреждены частные дома (в Славянске-на-Кубани — прим. URA.RU): по одному из адресов — повреждена крыша и стены; во другому — обломок БПЛА упал на навес... Произошло возгорание (в станице Нововеличковская — прим. URA.RU), его ликвидируют оперативные службы», — написали в telegram-канале регионального ведомства.

Кроме того, в одном из случаев падения БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадали хозяйственные постройки, включая летнюю кухню. По трем другим адресам обломки украинских дронов упали во дворы частных домов без каких-либо повреждений. В результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия уже работают специальные службы.

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После отражения атаки ВСУ в Славянске-на-Кубани зафиксированы обломки беспилотников, упавшие в шести различных точках города. В результате этого повреждения получили жилые дома, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там добавили, что также в районе станицы Нововеличковская из-за падения дрона на здание электроподстанции возникло возгорание. «В двух случая повреждены частные дома (в Славянске-на-Кубани — прим. URA.RU): по одному из адресов — повреждена крыша и стены; во другому — обломок БПЛА упал на навес... Произошло возгорание (в станице Нововеличковская — прим. URA.RU), его ликвидируют оперативные службы», — написали в telegram-канале регионального ведомства. Кроме того, в одном из случаев падения БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадали хозяйственные постройки, включая летнюю кухню. По трем другим адресам обломки украинских дронов упали во дворы частных домов без каких-либо повреждений. В результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия уже работают специальные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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