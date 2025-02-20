Мэрия Екатеринбурга засыпала штрафами скандального перевозчика

В Екатеринбурге перевозчик «Форт-Транс» получил 23 штрафа на 240 тысяч рублей

21 февраля 2025 в 11:02 Размер текста - 17 +

Проблемными маршрутами стали 48-й и 92-й Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге перевозчик «Форт-Транс» стал лидером по количеству нарушений с начала работы по брутто-контрактам (1 февраля), получив 23 штрафа на 240 тысяч рублей. Самыми проблемными маршрутами стали 48-й и 92-й, рассказал начальник городского комитета по транспорту Игорь Ощепков. «В работе 48-го маршрута наиболее существенные сбои были зафиксированы с 07:00 до 08:00 17 и 18 февраля, а по 92-му не было обеспечено необходимое количество рейсов в выходные дни — 15 и 16 февраля», — следует из сообщения на сайте мэрии. «Форт-Трансу» выписали два штрафа за неудовлетворительное санитарное состояние автобусов, 19 — за недовыпуск транспорта и два — за нарушения расписания. По словам Ощепкова, после фиксации нарушений перевозчику направляется требование о погашении штрафа в течение шести рабочих дней. При этом он подчеркнул, что для устранения неполадок требуется время. «В один день ситуацию не поменять, и мы это понимаем», — сказал он. Большую транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале 2024 года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик получает фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены в августе, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года, но перенесли на 1 февраля 2025-го. «Форт-Транс» занимается обслуживанием следующих автобусных маршрутов: №№44, 48, 053, 74, 92. Несколько дней назад сотрудник перевозчика пожаловался, что на водителей автобусов №48 перекладывают работу кондукторов, а за новые обязанности не доплачивают. Еще до работы с брутто-контрактами «Форт-Транс» попадал в скандалы из-за работы транспорта, которые доходили до федерального уровня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге перевозчик «Форт-Транс» стал лидером по количеству нарушений с начала работы по брутто-контрактам (1 февраля), получив 23 штрафа на 240 тысяч рублей. Самыми проблемными маршрутами стали 48-й и 92-й, рассказал начальник городского комитета по транспорту Игорь Ощепков. «В работе 48-го маршрута наиболее существенные сбои были зафиксированы с 07:00 до 08:00 17 и 18 февраля, а по 92-му не было обеспечено необходимое количество рейсов в выходные дни — 15 и 16 февраля», — следует из сообщения на сайте мэрии. «Форт-Трансу» выписали два штрафа за неудовлетворительное санитарное состояние автобусов, 19 — за недовыпуск транспорта и два — за нарушения расписания. По словам Ощепкова, после фиксации нарушений перевозчику направляется требование о погашении штрафа в течение шести рабочих дней. При этом он подчеркнул, что для устранения неполадок требуется время. «В один день ситуацию не поменять, и мы это понимаем», — сказал он. Большую транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале 2024 года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик получает фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены в августе, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года, но перенесли на 1 февраля 2025-го. «Форт-Транс» занимается обслуживанием следующих автобусных маршрутов: №№44, 48, 053, 74, 92. Несколько дней назад сотрудник перевозчика пожаловался, что на водителей автобусов №48 перекладывают работу кондукторов, а за новые обязанности не доплачивают. Еще до работы с брутто-контрактами «Форт-Транс» попадал в скандалы из-за работы транспорта, которые доходили до федерального уровня.