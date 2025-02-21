Песков: Россия не использовала переговоры в Эр-Рияде, чтобы отодвинуть НАТО

Россия не использовала переговоры в Эр-Рияде как инструмент для того, чтобы отодвинуть НАТО от восточных границ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не так. Наша позиция относительно продвижения НАТО в течение нескольких лет в сторону наших границ вызывает обеспокоенность», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на заявление Румынии о том, что Россия использовала первый раунд переговоров в Саудовской Аравии, чтобы отодвинуть НАТО с востока.
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